Замороженные активы РФ: Дания и Швеция закупят оружие украинских компаний на €535 млн

По данным оборонного ведомства, среди источников финансирования — датское, шведское правительства, а также проценты от замороженных российских активов.

Министерство обороны Украины совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд договоров с коллегами из Дании. В заключенных договоренностях четко определены проекты, а также сроки финансирования и поставок вооружения. Об этом сообщается на странице украинского оборонного ведомства в соцсети Facebook.

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Отмечается, что предусмотрены поставки оборонных компаний на общую сумму около 535 млн евро. Среди источников финансирования — датское, шведское правительства, а также проценты от замороженных российских активов.

"‎В условиях полномасштабной войны поддержка наших международных партнеров критически важна для укрепления обороноспособности Украины", — отметил замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Он напомнил, что Дания первой приступила к закупке вооружения напрямую у украинских оборонных предприятий.

По его словам, "датская модель" сотрудничества служит не только примером солидарности, но и решительности в поддержке борьбы Украины за свободу и суверенитет.

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