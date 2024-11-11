Заморожені активи РФ: Данія і Швеція закуплять зброю українських компаній на €535 млн

За даними оборонного відомства, серед джерел фінансування — данський, шведський уряди, а також відсотки від заморожених російських активів.

Міністерство оборони України спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку договорів з колегами з Данії. В домовленостях чітко визначено проєкти, а також строки фінансування та постачання озброєння. Про це повідомляється на сторінці українського оборонного відомства в соцмережі Facebook.

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Зазначається, що передбачено постачання оборонних компаній на загальну суму близько 535 млн євро. Серед джерел фінансування — данський, шведський уряди, а також відсотки від заморожених російських активів.

"В умовах повномасштабної війни підтримка наших міжнародних партнерів критично важлива для зміцнення обороноздатності України", — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков.

Він нагадав, що Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємств.

За його словами, "данська модель" співробітництва слугує не тільки прикладом солідарності, а й рішучості в підтримці боротьби України за свободу та суверенітет.

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