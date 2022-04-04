"Цей хлопець — варвар": Байден розкритикував Путіна через різанину у Бучі (відео)

Під час спілкування з журналістами глава Білого дому запевнив, що президент Росії має понести відповідальність за військові злочини, скоєні його військами в Україні.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден, коментуючи кадри, що свідчать про злочини російських військ у Бучі Київської області, назвав президента РФ Володимира Путіна "воєнним злочинцем" та висловив думку, що главу держави-агресора необхідно притягти до відповідальності. Відповідну заяву глава американської держави зробив під час спілкування з журналістами у понеділок, 4 квітня, передає ABC News.

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"Ви, можливо, пам'ятаєте, як мене критикували за те, що я називав (президента РФ Володимира) Путіна воєнним злочинцем. Але справді ви бачили, що сталося в Бучі. Ці факти це підтверджують — він воєнний злочинець", — сказав Байден.

Президент США додав, що зараз необхідно зібрати інформацію для розслідування злочинів у Бучі, а також надати Україні необхідне їй озброєння.

"Ми повинні зібрати всі деталі, щоб це могло стати судовим процесом у справі про військовий злочин. Цей хлопець (Путін) жорстокий. І те, що відбувається в Бучі, — обурливо. І все це бачили. Я думаю, що це воєнний злочин. Його (Путіна) слід притягти до відповідальності", — сказав Байден.

Крім цього, глава американської держави зазначив, що він виступає за посилення санкцій щодо РФ.

Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що керівництво ЄС готове направити в Україну фахівців для розслідування масових убивств мирних жителів у Бучі.

Також ми писали, що це місто сьогодні відвідав президент України Володимир Зеленський.