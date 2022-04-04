Путін після поразки в Україні шукатиме ворогів усередині РФ, — Арестович (відео)

За словами радника голови ОП, Кремль призначить винуватцями "кілька генералів ФСБ та ВС", звинувативши їх у розгойдуванні ситуації. При цьому Шойгу може опинитися серед них.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін може вдатися до покарання низки керівників силових відомств держави у разі військової поразки в Україні. Таку версію озвучив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату та блогеру Марку Фейгіну.

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За словами Арестовича, програш у війні проти України змусить Путіна оголосити ворогами керівників Федеральної служби безпеки та Збройних сил РФ, включаючи чинного міністра оборони Сергія Шойгу.

"Когось призначать зрадником. Тобто Путіну, щоб вийти переможцем, потрібно якщо не в Україні перемогти, то перемогти у внутрішній змові, яка "була в Росії". І ось треба "знайти" змовників, зрізати їм голови і таки виявитися переможцем, А потім "мудро укласти мир, який врятує Європу", — вважає Арестович.

Згідно з версією радника голови ОП, декільком генералам Збройних Сил і ФСБ буде висунуто звинувачення в спробі розхитати ситуацію всередині Росії та представити її у найгіршому світлі у світовій спільноті. Окрім найвищого керівництва, відповідальність за поразку в Україні понесуть 5-10 керівників рангом нижче. Олексій Арестович припускає, що це будуть чиновники рівня управлінь, які командують армією.

[ + – ] Олексій Арестович — про те, що робитиме Путін після поразки в Україні

Раніше Фокус повідомляв, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час спілкування з журналістами заявив, що Путін — варвар і розкритикував його за діяльність його військових на території Бучі. Байден переконаний, що Путін має понести відповідальність за злочини російських солдатів у Бучі.

Також ми розповідали, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав свої помилки у побудові відносин із Російською Федерацією. Однією з них політик назвав свою зайву прихильність до проєкту "Північний Потік-2".