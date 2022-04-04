"Явна помилка": Штайнмаєр визнав, що дарма раніше підтримував Росію

Під час спілкування з журналістами президент Німеччини визнав, що не вірив у те, що Путін піде на аварію своєї країни заради імперського божевілля.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що припустився низки помилок у побудові відносин з Російською Федерацією. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Зокрема, Штайнмаєр визнав, що його відданість проєкту "Північний потік-2" була "явною помилкою". Він зазначив, що партнери попереджали керівництво Німеччини про те, до чого може призвести їхнє політичне зближення з Росією, але ці сигнали залишилися непочутими.

Також, за словами Штайнмаєра, краху зазнали його спроб включити Росію у формування європейської системи безпеки. Він не очікував, що Володимир Путін наважиться на воєнне вторгнення в Україну, що призведе до серйозних наслідків для його держави.

"Я не вірив, що Володимир Путін прийме повну економічну, політичну та моральну аварію своєї країни заради свого імперського божевілля", — заявив Штайнмаєр.

Німецький політик звинуватив Путіна у війні проти України та додав, що Європа не повернеться до того балансу у відносинах із Росією, який був до початку війни в Україні.

Раніше Фокус розповідав, що посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив Франка-Вальтера Штайнмаєра у надмірній лояльності у відносинах із Російською Федерацією. Посол зазначив, що Штайнмаєр "плів павутину контактів з Росією" протягом останніх десяти років.

Також ми повідомляли, що Німеччина вислала понад 40 російських дипломатів із країни після публікації фотографій з Бучі, де російські військові вчинили масові вбивства мирних жителів. Окрім цього, глава МЗС ФРН Бербок анонсувала посилення санкцій щодо РФ.