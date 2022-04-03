"Штайнмаєр плів павутину контактів з РФ протягом десятиліть", — посол Мельник

Посол у розмові з журналістами дав зрозуміти, що позиція Штайнмаєра щодо Росії завжди була лояльною.

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Німеччина, як і раніше, має надто багато корисливих інтересів у Росії, таких як залежність від газу, нафти та вугілля. У цьому винні, зокрема, дії Франка-Вальтера Штайнмаєра на посаді голови канцлерського відомства, заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю DER DAGESSPIEGEL.

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"Штайнмаєр плів павутину контактів з Росією протягом десятиліть", — наголосив Мельник.

Посол сказав, що до цього причетні багато людей, назвавши імена радника канцлера Олафа Шольца із зовнішньої політики Єнса Плетнера та державного секретаря у міністерстві закордонних справ Андреаса Міхаеліса. Крім них, також є багато важливих послів.

Мельник додав, що вже під час переговорів між Росією та Україною, які Штайнмаєр ініціював як міністр закордонних справ і які тривали кілька років, німці завжди намагалися вичавити поступки, зокрема, з України.

"Президент Зеленський якось сказав: "Нас водять по колу, як коней на рингу", — зазначив дипломат.

Він також нагадав передвиборчу промову Штайнмаєра, який заявив, що глава Кремля Володимир Путін має послабити петлю на шиї України.

"Навіть це порівняння неоднозначне. Штайнмаєр не сказав, що тепер все має бути переглянуто. Путін має лише трохи послабити петлю, щоб Україна змогла зітхнути з полегшенням. Але петля на шиї залишилася", — підсумував Мельник.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пряма заборона на російські енергоносії спровокує рецесію у Німеччині та інших європейських країнах.

Водночас, Шольц пообіцяв знизити залежність від російського газу у зв'язку з російською агресією в Україні.