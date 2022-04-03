"Штайнмайер плел паутину контактов с РФ на протяжении десятилетий", — посол Мельник

Посол в разговоре с журналистами дал понять, что позиция Штайнмайера по отношению к России всегда была лояльной.

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Германия по-прежнему имеет слишком много корыстных интересов в России, таких как зависимость от газа, нефти и угля. В этом виноваты, в частности, действия Франка-Вальтера Штайнмайера на посту главы канцлерского ведомства, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельнык в интервью DER DAGESSPIEGEL.

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"Штайнмайер плел паутину контактов с Россией на протяжении десятилетий", — подчеркнул Мельник.

Посол сказал, что к этому причастны многие люди, назвав имена советника канцлера Олафа Шольца по внешней политике Йенса Плетнера и государственного секретаря в министерстве иностранных дел Андреаса Михаэлиса. Кроме них также есть много важных послов.

Мельник добавил, что уже в ходе переговоров между Россией и Украиной, которые Штайнмайер инициировал в качестве министра иностранных дел и которые продолжались несколько лет, немцы всегда пытались выжать уступки, в частности, из Украины.

"Президент Зеленский как-то сказал: "Нас водят по кругу, как лошадей на ринге", — отметил дипломат.

Он также напомнил предвыборную речь Штайнмайера, который заявил, что глава Кремля Владимир Путин должен ослабить петлю на шее Украины.

"Даже это сравнение неоднозначно. Штайнмайер не сказал, что теперь все должно быть пересмотрено. Путин должен лишь немного ослабить петлю, чтобы Украина смогла вздохнуть с облегчением. Но петля на шее осталась", — подытожил Мельник.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямой запрет на российские энергоносители спровоцирует рецессию в Германии и других европейских странах.

В то же время Шольц пообещал снизить зависимость от российского газа в связи с российской агрессией в Украине.