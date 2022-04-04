"Явная ошибка": Штайнмайер признал, что зря раньше поддерживал Россию

В ходе общения с журналистами президент Германии признал, что не верил в то, что Путин пойдет на крушение своей страны ради имперского безумия.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что допустил ряд ошибок в построении отношений с Российской Федерацией. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В частности, Штайнмайер признал, что его приверженность проекту "Северный поток-2" была "явной ошибкой". Он отметил, что партнеры предупреждали руководство Германии о том, к чему может привести их политическое сближение с Россией, но эти сигналы остались неуслышанными.

Также, по словам Штайнмайера, крах потерпели его попытки включить Россию в формирование европейской системы безопасности. Он не ожидал, что Владимир Путин решится на военное вторжение в Украину, что приведет к серьезным последствиями для его государства.

"Я не верил, что Владимир Путин примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия", — заявил Штайнмайер.

Немецкий политик обвинил Путина в войне против Украины и добавил, что Европа не вернется к тому балансу в отношениях с Россией, который был до начала войны в Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Франка-Вальтера Штайнмайера в излишней лояльности в отношениях с Российской Федерацией. Посол отметил, что Штайнмайер "плел паутину контактов с Россией" в течение последних десяти лет.

Также мы сообщали, что Германия выслала более 40 российских дипломатов из страны, после публикации фотографий из Бучи, где российские военные совершили массовые убийства мирных жителей. Кроме этого, глава МИД ФРГ Бербок анонсировала усиление санкций в отношении РФ.