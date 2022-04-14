"Станет инвалидом, если выживет": министр обороны РФ Шойгу госпитализирован с инфарктом

По данным российского бизнесмена Леонида Невзлина, под репрессии в РФ попали 20 штабных генералов Минобороны, которых обвиняют в хищении средств, выделенных на блицкриг в Украине.

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Министр обороны России Сергей Шойгу находится в реанимации после обширного инфаркта. Об этом в своем Facebook сообщил один из бывших руководителей российской нефтекомпании "ЮКОС", бизнесмен Леонид Невзлин.

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По данным источников предпринимателя, который был вынужден эмигрировать из РФ, глава Минобороны России Сергей Шойгу "выбыл из игры" и попал в реанимацию с обширным инфарктом. Российский министр станет инвалидом, если сможет выжить после госпитализации.

Невзлин сообщает, что Сергей Шойгу был подключен к аппаратам и не исключено, что сердечный приступ был вызван не по естественным причинам. Более того, в России продолжаются массовые репрессии среди военного командования — правоохранители арестовали 20 штабных генералов Минобороны, которых обвиняют в хищении средств на подготовку украинского руководства и населения к "торжественной встрече армии освободителей из РФ".

Источники Невзлина информируют, что с 2014 года топ-военными было украдено свыше $10 млрд, которые президент Владимир Путин выделил на подготовку блицкрига в Украине.

Под репрессии, как отмечает бизнесмен, также попал экс-советник президента РФ, глава набсовета "Россельхозбанка" Аркадий Дворкович, от которого силовики ждут показаний на коллег и друзей.

"Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдет на сделку со следствием — его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или Лефортово. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же дело, по которому арестованы 20 генералов", — добавил Невзлин в своей публикации.

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Отметим, что в России проводятся масштабные репрессии в отношении топ-силовиков. Генерал, глава Пятой службы ФСБ Сергей Беседа, отвечавший за украинский вопрос, был отправлен в СИЗО "Лефортово". По данным расследователей Bellingcat, под репрессии также попали еще 150 сотрудников Федеральной службы безопасности, которые курировали Украину до начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Также сообщалось, что бывший советник Владимира Путина Владислав Сурков был отправлен под домашний арест по делу о хищении средств.