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Західні союзники передали ЗСУ винищувачі й авіазапчастини, — Пентагон

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авіація, літаки, бойові літаки
Фото: Daily Mirror | США відправили в Європу 7літаків з військовою допомогою для ЗСУ

США щодня відправляють у Європу до 10 рейсів із військовою допомогою для Збройних сил України. За оцінками Пентагону, зараз українські військові мають більше винищувачів, ніж два тижні тому.

Західні союзники надали Україні додаткову партію винищувачів і авіазапчастин, щоб відремонтувати пошкоджені літаки. Про це у вівторок на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

"Українські військові отримали додаткові літаки й авіаційні запчастини, це допоможе їм підняти в повітря більше літаків. Наразі ЗСУ мають більше винищувачів, ніж два тижні тому", — заявив він.

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Сполучені Штати не відправляли Україні винищувачі, додав речник Пентагону, але не сказав, які саме країни це зробили.

"Ми допомогли з транзитом деяких запчастин, але літаки не доставляли", — сказав спікер.

Кірбі наголосив, що щодня 8-10 рейсів із військовою допомогою для України доставляють у країни Європи.

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"Звичайно, не всі рейси летять із США... Вантаж укладають на піддони та завантажують у наземні транспортні засоби, далі він потрапляє в Україну різними маршрутами", — підсумував Кірбі.

Нагадаємо, що 13 квітня адміністрація президента США Джо Байдена затвердила пакет військової допомоги Україні на $800 млн. Пентагон передасть ЗСУ бронетранспортери M113, вертольоти Мі-17, гаубиці, безпілотники-камікадзе Switchblade і ракети Javelin.

Після цього стало відомо, що США відправили в Європу сім літаків із військовою допомогою для України. Коли вантаж прийде в Україну наземним транспортом, поки що неясно.

Байден після переговорів із лідерами Євросоюзу та НАТО 19 квітня пообіцяв надати Україні більше артилерійських знарядь для оборони від російських окупантів.