Західні союзники передали ЗСУ винищувачі й авіазапчастини, — Пентагон

США щодня відправляють у Європу до 10 рейсів із військовою допомогою для Збройних сил України. За оцінками Пентагону, зараз українські військові мають більше винищувачів, ніж два тижні тому.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Західні союзники надали Україні додаткову партію винищувачів і авіазапчастин, щоб відремонтувати пошкоджені літаки. Про це у вівторок на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Українські військові отримали додаткові літаки й авіаційні запчастини, це допоможе їм підняти в повітря більше літаків. Наразі ЗСУ мають більше винищувачів, ніж два тижні тому", — заявив він.

[ + – ] США не надавали Україні бойову авіацію

Сполучені Штати не відправляли Україні винищувачі, додав речник Пентагону, але не сказав, які саме країни це зробили.

"Ми допомогли з транзитом деяких запчастин, але літаки не доставляли", — сказав спікер.

Кірбі наголосив, що щодня 8-10 рейсів із військовою допомогою для України доставляють у країни Європи.

[ + – ] Пентагон передасть ЗСУ 500 ракет Javelin

"Звичайно, не всі рейси летять із США... Вантаж укладають на піддони та завантажують у наземні транспортні засоби, далі він потрапляє в Україну різними маршрутами", — підсумував Кірбі.

Нагадаємо, що 13 квітня адміністрація президента США Джо Байдена затвердила пакет військової допомоги Україні на $800 млн. Пентагон передасть ЗСУ бронетранспортери M113, вертольоти Мі-17, гаубиці, безпілотники-камікадзе Switchblade і ракети Javelin.

Після цього стало відомо, що США відправили в Європу сім літаків із військовою допомогою для України. Коли вантаж прийде в Україну наземним транспортом, поки що неясно.

Байден після переговорів із лідерами Євросоюзу та НАТО 19 квітня пообіцяв надати Україні більше артилерійських знарядь для оборони від російських окупантів.