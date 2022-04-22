Україна почала у великій кількості отримувати важку зброю, — Арестович

За словами радника голови ОП, важка артилерія вже їде в Україну масовими партіями і стане в нагоді у позиційній війні із ЗС РФ.

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Україна отримує багато важкого озброєння від західних партнерів. Зокрема, це далекобійна артилерія та снаряди до таких систем. Напередодні цю інформацію підтвердив радник голови ОП України Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Марку Фейгіну.

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Західна важка артилерія, за словами Арестовича, вже їде в Україну масовими партіями. ЗСУ накопичуватимуть таке озброєння, якщо Росія вдасться до тактики позиційної війни.

Яку зброю отримує Україна від Заходу?

безпілотні катери для берегової охорони;

підводні роботизовані апарати Sea Fox для пошуку мін;

винищувачі;

гелікоптери Мі-17В-5;

БПЛА Bayraktar TB2;

дрони-камікадзе Switchblade кількох модифікацій;

тактичні БПЛА Phoenix Ghost;

розвідувальні БПЛА (Mini-Bayraktar, RQ-20 Puma, Quantix Recon, Heidrun);

ракети класу "земля-повітря";

протикорабельні ракети;

ракети з лазерним наведенням (імовірно APKWS);

ракети класу "повітря-повітря" (R-73 — для винищувачів Су-27 та Міг-29);

різні радари;

танки Т-72М1;

артилерійські установки (BWP-1, Pbv 501A, BVP-1);

бронетранспортери (М113, FV103 Spartan, YPR-765);

машини з протимінним захистом (Bushmaster, Mastiff, Wolfhound, RG-31 Nyala Ambulance);

бронемобілі (Husky, HMMWV та ін.);

буксири для гаубиць;

самохідна артилерія (152 мм ShKH DANA, 122 vv 2S1 Gozdzik);

ракетні установки (RM-70, BM-21 "Grad").

Нагадаємо, що в США випустять новий тип БПЛА спеціально для України: що про нього відомо. Нашим військовим нададуть понад 120 безпілотників, які за своїм функціоналом нагадують дрони-камікадзе Switchblade.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці ЗСУ вже вчаться користуватися британськими броньовиками Mastiff. Британська влада вважає, що військова допомога Україні не призведе до ескалації конфлікту, навпаки, до цього ведуть дії путінського режиму.