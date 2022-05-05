Беларусь перебрасывает войска на границу с Польшей и странами Балтии (фото)

По территории Беларуси замечены ряд колонн и эшелонов военной техники, которые двигались в западном направлении.

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Проект "Беларускі Гаюн" ведет мониторинг военной активности белорусских войск. Исходя из анализа минувших суток, технику перебрасывают к границам Польши, Литвы и Латвии.

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В ряде белорусских городов зафиксирована переброска БТРов, ЗРК С-300, БМП-2, танков и грузовиков. Такие колонны были замечены в Витебске, Бресте, Минске, Слуцке, Лунинцах и ряде других более мелких населенных пунктов.

[ + – ] Карта военной активности ВС Беларуси

Технику перебрасывают как по железной дороге, так и по автодорогам и самолетами.

Днем ранее в Беларуси объявили о внезапной проверке войск сил реагирования. Целью является оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

Не несет угрозы Украине

В свежем отчете разведки Великобритании указывается, что белорусские войска перемещаются из гарнизонов в поля для учений, что соответствует сезонным нормам. Отмечается, что ВС Беларуси всегда к маю приходит к кульминации цикла зимних учений.

Вместе с тем в РФ попробуют "раздуть угрозу" этих учений для Украины. Это необходимо, чтобы сковать ВСУ на севере, не давая их использовать на Донбассе.

"Пока не ожидается отклонение от нормальной деятельности, что может представлять угрозу для союзников и партнеров". — резюмируют в разведке.

Напомним, в Беларуси одобрили смертную казнь за теракты. Власти страны считают, что иностранные государства пытаются нарастить градус террористической угрозы.

Также 4 мая была замечена военная техника в приграничном Бресте. Жителям города, по словам мэра, нет поводов для беспокойства.