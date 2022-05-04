Белорусская военная техника движется в приграничный к Польше Брест — мэр города

По словам Александра Рогачука, основная цель — проверка армии Беларуси к оперативному реагированию на кризисные ситуации, а жителям города нет поводов для беспокойства.

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В белорусском городе Брест появится военная техника 4-5 мая из-за внезапной проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Техника будет двигаться в "районы выполнения задач". Об этом заявил мэр Бреста Александр Рогачук в Telegram.

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По его словам, основная цель — проверка готовности белорусской армии к оперативному реагированию на кризисные ситуации как на земле, так и в воздухе. Шевчук заявил, что жителям Бреста нет поводов для беспокойства.

Кроме того, мэр белорусского города заявил, что сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведут учения в Брестской городской больнице. Они задействуют 4 специальных автомобиля.

Отметим, что Брест находится на западе Беларуси прямо у польской границы.

Напомним, 4 мая армия Беларуси начала внезапную проверку сил реагирования. Белорусские военные будут действовать по незнакомым участкам местности и передвигаться в городах страны. Однако в пресс-службе ВС Беларуси заявили, что учения не несут угрозы для других стран.

Ранее, 18 апреля госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович пригрозил Польше, Латвии, Литве "ответом на агрессию". По его словам, эти страны якобы планируют вторжение на белорусскую территорию. Вольфович заявил, что в случае нападения военные действия будут проходить на территории тех государств, которые развяжут "агрессию против Беларуси".