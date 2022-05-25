Окупація Херсона: росіяни хочуть мобілізувати місцевих жителів на війну проти України

Окупаційна влада й армія РФ намагаються змусити жителів Херсонської області співпрацювати з ними або погодитися із захопленням регіону.

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На території тимчасово окупованої Херсонської області так звана влада регіону та Збройні сили РФ хочуть мобілізувати місцевих для участі у війні проти України. Про це у середу, 25 травня, повідомило Оперативне командування "Південь".

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За словами українських військових, окупаційна влада та російська армія намагаються змусити жителів Херсонської області співпрацювати чи погодитися з окупацією регіону.

"За даними, вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій Херсонської області для війни проти України", — повідомило ОК "Південь".

В Оперативному командуванні наголосили, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції та кваліфікується як воєнний злочин, проте РФ застосовує практику мобілізації українців ще з часів окупації районів Донецької та Луганської областей.

Крім цього, як повідомили в ОК "Південь", на Херсонщині війська РФ продовжують провокації — обстрілюють населені пункти, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України. Також окупантами була спроба атаки з повітря за допомогою авіації.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов надіслав звернення до РФ з проханням розмістити на території області російську військову базу.

Також ми писали, що російські окупанти запровадили на Херсонщині рублі. Місцева "влада" вже анонсувала появу "найближчим часом" в обласному центрі відділення одного з банків РФ, де жителі зможуть відкривати рахунки.