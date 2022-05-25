Оккупация Херсона: россияне хотят мобилизовать местных жителей на войну против Украины

Оккупационные власти и армия РФ пытаются заставить жителей Херсонской области сотрудничать с ними или согласиться с захватом региона.

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На территории временно оккупированной Херсонской области так называемые власти региона и Вооруженные силы РФ хотят мобилизовать местных для участия в войне против Украины. Об этом в среду, 25 мая, сообщило Оперативное командование "Юг".

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По словам украинских военных, оккупационные власти и российская армия пытаются заставить жителей Херсонской области сотрудничать или согласиться с оккупацией региона.

"По имеющимся данным, они намерены мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины", — сообщило ОК "Юг".

В Оперативном командовании отметили, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции и квалифицируется как военное преступление, однако РФ применяет практику мобилизации украинцев еще со времен оккупации районов Донецкой и Луганской областей.

Помимо этого, как сообщили в ОК "Юг", в Херсонской области войска РФ продолжают провокации — обстреливают населенные пункты, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины. Также оккупантами были предпринята попытка атаки с воздуха при помощи авиации.

Напомним, недавно замглавы оккупационной администрация Херсонской области Кирилл Стремоусов направил обращение в РФ с просьбой разместить на территории области российскую военную базу.

Также мы писали, что российские оккупанты ввели в Херсонской области рубли. Местные "власти" уже анонсировали появление "в ближайшее время" в областном центре отделения одного из банков РФ, где жители смогут открывать счета.