"Занадто політична": у Гаазі відмовилися проводити виставку про війну в Україні

Артпроєкт The Captured House ("Захоплений будинок") розповідає про військові злочини російських військових. До цього виставку вже показали у Берліні, а далі вона поїде до Риму.

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Артпростір у Гаазі, Нідерланди, відмовився проводити виставку The Captured House ("Захоплений будинок") про війну в Україні через "надто політичну тематику". Про це у себе в Instagram повідомила кураторка проєкту та експерт із сучасного мистецтва Катя Тейлор.

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"Щойно після довгих переговорів мені відмовили в артпросторі в Гаазі, оскільки тема нашої виставки "занадто політична". І вони мають бути обережними, щоб не порушувати своєї виставкової стратегії і не привернути до себе непотрібної уваги", — написала Катя Тейлор.

За її словами, у Європі досі немає відчуття, що це і їхня війна теж чи що вона може прийти до їхніх країн.

"Мені здавалося, що Гаага, де "вершиться справедливість", повинна краще за інших розуміти важливість того, що відбувається", — наголосила кураторка виставки.

[ + – ] Робота Антона Логова "Померлі українці лежать на вулицях розбомбленої Бучі". Фото: ArteMagazine

Як розповідає італійське профільне видання ArteMagazine, з 10 по 16 червня виставку The Captured House покажуть у Римі, у художній галереї WeGil. Раніше роботи вже експонувалися у Берліні.

Артпроєкт являє собою двісті робіт українських художників та фотографів, які демонструють російську агресію та розповідають про воєнні злочини окупантів. У виставці беруть участь роботи Алевтини Кахіддзе, Влади Ралко, Дарії Кольцової, фотодокументаліста Макса Левіна, який загинув під Києвом, та багатьох інших. Серед авторів є і Євген Малолєтка, який працював у Маріуполі, коли місто вже було заблоковане російською армією і зазнавало масованих обстрілів.

Цього року Катя Тейлор створила Фонд підтримки художників України, щоб допомагати українським артдіячам, які продовжують працювати у гарячих точках на території країни.

Раніше артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф відповів на питання Фокусу про війну на культурному фронті. За його словами, у минулому Росія вкладала багато грошей у культуру, особливо у те, щоб ця культура була присутня в Європі, і в нав'язування своїх, тобто російських колоніальних наративів.

Також Фокус розповідав, що Україна відстоювала на Венеційській бієнале цього року.