"Слишком политическая": в Гааге отказались проводить выставку о войне в Украине

Арт-проект The Captured House ("Захваченный дом") рассказывает о военных преступлениях российских военных. До этого выставку уже показали в Берлине, а дальше она поедет в Рим.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Арт-пространство в Гааге, Нидерланды, отказалось проводить выставку The Captured House ("Захваченный дом") о войне в Украине из-за "слишком политической тематики". Об этом у себя в Instagram сообщила куратор проекта и эксперт по современному искусству Катя Тейлор.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Только что, после долгих переговоров, мне отказали в арт-пространстве в Гааге, так как тема нашей выставки "слишком политическая". И они должны быть осторожными, чтобы не нарушать своей выставочной стратегии и не привлечь к себе ненужного внимания", — в частности, написала Катя Тейлор.

По ее словам, в Европе до сих пор нет ощущения, что это и их война тоже или что она может прийти в их страны.

"Мне казалось, что Гаага, где "вершится справедливость", должна лучше других понимать важность того, что происходит", — подчеркнула куратор выставки.

[ + – ] Работа Антона Логова "Умершие украинцы лежат на улицах разбомбленной Бучи". Фото: ArteMagazine

Как рассказывает итальянское профильное издание ArteMagazine, с 10 по 16 июня выставку The Captured House покажут в Риме, в художественной галерее WeGil. Ранее работы уже экспонировались в Берлине.

Арт-проект представляет собой двести работ украинских художников и фотографов, демонстрирующих российскую агрессию и рассказывающих о военных преступлениях оккупантов. В выставке участвуют работы Алевтины Кахидзе, Влады Ралко, Дарьи Кольцовой, фотодокументалиста Макса Левина, погибшего под Киевом, и многих других. Среди авторов есть и Евгений Малолетка, работавший в Мариуполе, когда город уже был заблокирован российской армией и подвергался массированным обстрелам.

В этом году Катя Тейлор создала Фонд поддержки художников Украины, чтобы помогать украинским арт-деятелям, продолжающим работать в горячих точках на территории страны.

Ранее арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф ответил на вопросы Фокуса о войне на культурном фронте. По его словам, в прошлом Россия вкладывала много денег в культуру, особенно в то, чтобы эта культура присутствовала в Европе, и в навязывание своих, то есть русских колониальных нарративов.

Также Фокус рассказывал о том, что Украина отстаивала на Венецианской биеннале в этом году.