Відпочине вдома: Ердоган відмінив передвиборчі поїздки після інциденту в прямому ефірі

Турецький лідер відчув нездужання в прямому ефірі, пояснивши свій стан шлунковим грипом. Агітацію від його імені проведе віцепрезидент Фуат Октай.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 26 квітня скасував поїздку містами в межах передвиборчої кампанії через нездужання. Про це турецький лідер написав у Twitter.

Президент відпочиватиме вдома за порадою лікарів і не зможе бути присутнім на зборах його прихильників у містах Кириккале, Йозгат і Сівас.

"Хотів би подякувати кожному представнику моєї благородної нації, кожному з моїх братів і сестер… Мене представить віцепрезидент Фуат Октай у зазначених містах", — проінформував Ердоган.

Передвиборча агітація триватиме завтра, 27 квітня, додав він.

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб привести наш улюблений народ до цілей століття Туреччини", — підсумував він.

Що сталося з Ердоганом?

69-річний лідер Туреччини 25 квітня давав інтерв'ю каналам Ulke TV і Kanal 7 напередодні парламентських і президентських виборів 14 травня.

Виступ президента на телебаченні через його щільний графік розпочався з півторагодинним запізненням, у прямому ефірі Ердогану несподівано стало зле.

Мовлення відновили приблизно за 10 хвилин, а Ердоган сказав, що в нього шлунковий грип.

Провладні медіа та соціологічні центри показують попередню перемогу Ердогана на президентських виборах над його головним конкурентом Кемалем Киличдароглу.

Нагадаємо, що 3 квітня Ердоган висловлював невдоволення візитом американського посла в Туреччині Джефа Флейка до представника опозиції Киличдароглу. Флейк, як сказав президент Туреччини, не розуміє своїх обов'язків.

Наприкінці березня цього року Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про візит російського колеги Володимира Путіна до Туреччини 27 квітня. Путін може приїхати на відкриття атомної електростанції "Аккую", її будують на середземноморському узбережжі в місті Гюльнар.