Зросла чи впала? Що насправді відбувається із зарплатами в Україні

Дані Держстату та Пенсійного фонду щодо середньої зарплатні українців 2023 року відрізняються.

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Середня зарплата українців впала майже на 1500 гривень за третій квартал 2023 року. Про це свідчать дані Пенсійного фонду. Цей показник відрізняється від інформації Держстату. Середня зарплата у II кварталі 2023 року, за даними відомства, становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше проти аналогічного періоду 2022 року.

Зазначимо, що Держстат публікує показники середньої зарплати штатних працівників.

Доходи населення — дані від Державної служби статистики України

За даними статистичного відомства, середня зарплата в Україні у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше за аналогічний період 2022-го.

Найвищий показник середньої заробітної плати в II кварталі зафіксований у галузі інформації та телекомунікацій — 36 484 гривень.

Відчутні прибавки до зарплати мали відчути працівники водного транспорту: ставки зросли на 83,1% — до 21 513 гривень.

В торгівлі зарплату в штаті збільшили на 69,9% — до 20 663 гривень.

А на авіаційному транспорті — на 69,1% — до 29 661 гривень.

Де зарплати зросли найменше

Найменше зростання середньомісячної заробітної плати Держстат фіксує в галузі охорони здоров’я. Там збільшилися оклади лише на 9,2% — до 14 566 гривень.

А в освітній галузі — на 9,4%, тобто — до 13 027 гривень.

У сфері творчості, мистецтва та розваг — лише на 12,1%, до 11 108 гривень.

Найменший показник щодо підвищення окладів мають працівники бібліотек, музеїв та інших закладів культури.

Падіння зарплат в Україні — дані Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень.

За інформацією ПФУ, за 2023 рік середня зарплата в Україні зросла на 8,4%. У вересні 2022 року вона становила 13 387,48 гривень.

Також Фонд публікує наступну статистику:

у січні середня зарплата становила 12 644,98 гривень;

в лютому зарплата становила 12 794,11 гривень;

в березені зарплата становила 13 423,28 гривень;

квітень — 13 626,02 гривень;

травень — 14 109,64 гривень;

червень — 16 012,38 гривень;

у липні українці отримували 13 996,68 гривень;

серпень — 13 778,13 гривень;

вересень — 14 518,38 гривень.

Розрахунок показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні враховується для обчислення пенсії, здійснюється Пенсійним фондом України за інформацією Державної податкової служби України, наданою в порядку міжвідомчого обміну.

Як раніше повідомляв Фокус, Держслужба зайнятості надає послуги з професійного навчання безробітних. У 2023 році ними скористалося майже 29 тисяч зареєстрованих безробітних України. З огляду на внутрішню економічну ситуацію та світові тенденції, перенавчання ставатиме дедалі популярнішим.