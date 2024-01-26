Є відразу кілька сфер: у кого в Україні найбільші зарплати

Найменші зарплати, за даними Державної служби статистики, у працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури.

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Росія, розпочавши повномасштабну війну проти України, спровокувала масштабну кризу на ринку праці та у сфері зайнятості. Так, наприкінці 2022 року рівень безробіття становив близько 30%, а роботу шукали майже два мільйони громадян всередині країни. Однак зараз ситуація на ринку праці поступово змінюється. Хоча, як свідчать дані в огляді Міністерства економіки, на ринок праці все ще впливають чинники ще першого року війни.

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"Водночас вітчизняні підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах браку трудових ресурсів у країні", — сказано в документі.

Як змінилися зарплати українців

За даними відомства, найбільш високооплачуваними залишаються фахівці у сфері телекомунікацій та інформації, а ще у фінансовій та страховій діяльності.

Так, найвищі зарплати в Україні в таких сферах:

Інформація та телекомунікації — 36 877 гривень;

Фінансова та страхова діяльність — 33 359 гривень;

Державне управління та оборона — 21 726 гривень;

Оптова та роздрібна торгівля — 20 205 гривень;

Водночас, за даними Державної служби статистики, найменші зарплати зафіксовано у сферах:

функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — в середньому 11 373 гривень.

творчості, мистецтва та розваг — 11 503 гривень;

освіти — 12 180 гривень;

поштової та кур'єрської діяльності — 12 804 гривень;

тимчасового розміщення та організації харчування — 13 007 гривень.

Зазначається, що якщо 2023 року номінальна зарплата в країні становила 18 527 гривень, то 2024-го виплати зростуть до 21 809 гривень.

Як підвищуватимуть зарплати українцям

На тлі дефіциту робітників через міграцію та мобілізацію, роботодавці шукатимуть працівників у медицину, фармацевтику та у сферу краси. Про це писав Фокус у статті:"Висока ціна кадрів. Кому і наскільки підвищать заробітну плату 2024 року в Україні".

HR-експертка, власниця HR-агентства Домініка Іванова-Бекар розповідала, що брак кваліфікованих кадрів відчуватиметься в прифронтових областях. Але зарплати громадян зростатимуть під впливом й інших чинників.

"По-перше, економічні чинники — це зростання вартості життя, сповільнений відносно минулого року, але відчутний рівень інфляції. По-друге, більшість роботодавців відчувають кадровий голод, а на низку спеціальностей попит перевищує пропозицію. У такій ситуації бізнес, щоб бути конкурентними на ринку праці, залучати найкращих і утримувати персонал, має пропонувати конкурентні заробітні плати", — пояснила експертка.

Нагадаємо, що в Києві вже зараз можна знайти роботу, на якій платять до 110 тисяч гривень на місяць. Також Фокус розповідав, як у 2024 році зміняться зарплати у вчителів.