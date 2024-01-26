Есть сразу несколько сфер: у кого в Украине самые большие зарплаты
Самые маленькие зарплаты, по данным Государственной службы статистики, у работников библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры.
Россия, начав полномасштабную войну против Украины, спровоцировала масштабный кризис на рынке труда и в сфере занятости. Так, в конце 2022 года уровень безработицы составил около 30%, а работу искали почти два миллиона граждан внутри страны. Однако сейчас ситуация на рынке труда постепенно меняется. Хотя, как свидетельствуют данные в обзоре Министерства экономики, на рынок труда все еще влияют факторы еще первого года войны.Важно
"В то же время отечественные предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране", — сказано в документе.
Как изменились зарплаты украинцев
По данным ведомства, самыми высокооплачиваемыми остаются специалисты в сфере телекоммуникаций и информации, а еще в финансовой и страховой деятельности.
Так, самые высокие зарплаты в Украине в следующих сферах:
- Информация и телекоммуникации – 36 877 гривен;
- Финансовая и страховая деятельность – 33 359 гривен;
- Государственное управление и оборона – 21 726 гривен;
- Оптовая и розничная торговля – 20 205 гривен;
В то же время, по данным Государственной службы статистики, самые маленькие зарплаты зафиксированы в сферах:
- функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11 373 гривен.
- творчества, искусства и развлечений – 11 503 гривен;
- образования – 12 180 гривен;
- почтовой и курьерской деятельности – 12 804 гривен;
- временного размещения и организации питания – 13 007 гривен.
Отмечается, что если в 2023 году номинальная зарплата в стране составила 18 527 гривен, то в 2024-м выплаты вырастут до 21 809 гривен.
Как будут повышать зарплаты украинцам
На фоне дефицита рабочих из-за миграции и мобилизации, работодатели будут искать работников в медицину, фармацевтику и в сферу красоты. Об этом писал Фокус в статье: "Высокая цена кадров. Кому и насколько повысят заработную плату в 2024 году в Украине".
HR-эксперт, владелица HR-агентства Доминика Иванова-Бекар рассказывала, что нехватка квалифицированных кадров будет ощущаться в прифронтовых областях. Но зарплаты граждан будут расти под влиянием и других факторов.
"Во-первых, экономические факторы — это рост стоимости жизни, замедленный относительно прошлого года, но ощутимый уровень инфляции. Во-вторых, большинство работодателей испытывают кадровый голод, а на ряд специальностей спрос превышает предложение. В такой ситуации бизнес, чтобы быть конкурентными на рынке труда, привлекать лучших и удерживать персонал, должен предлагать конкурентные заработные платы", — объяснила эксперт.
Напомним, что в Киеве уже сейчас можно найти работу, на которой платят до 110 тысяч гривен в месяц. Также Фокус рассказывал, как в 2024 году изменятся зарплаты у учителей.