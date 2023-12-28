Будут зарабатывать больше: как изменится зарплата учителей в 2024 году

В 2024 году должностной оклад педагогического работника должны повысить до размера трех минимальных зарплат.

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Украинские учителя получают одни из самых низких зарплат в Украине, однако скоро ситуация может измениться. Так, Кабинет министров поручил Министерству образования и науки уже в 2024 году пересмотреть систему оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников. Об этом говорится в постановлении правительства №1381 от 27 декабря 2023-го.

В документе сказано, что выплаты учителям должны соответствовать положению статьи 61 закона "Об образовании". В статье указано, что самый низкий должностной оклад педагогического работника должен быть в размере трех минимальных заработных плат. Отметим, что с 1 января 2024 года в Украине минимальная зарплата должна измениться. Так, в январе ее размер будет составлять 7,1 тысячи гривен, а в апреле он подрастет до 8 тысяч гривен.

В Министерстве образования и науки должны пересмотреть систему надбавок, доплат и других выплат, чтобы обеспечить прозрачность, предсказуемость и справедливость формирования зарплаты, которую получают учителя.

Этим же постановлением Кабмин Украины снова отсрочил действие постановления №822 о повышении зарплат учителей до четырех прожиточных минимумов.

Сколько зарабатывают учителя в 2023 году

Как свидетельствуют данные профильного министерства, уровень средней зарплаты молодого педагога состоит из:

должностного оклада — 5 699 гривны (с декабря 2021 по декабрь 2023 года);

надбавки за выслугу лет — 627 гривны (10% для молодых учителей);

надбавки за престижность труда — 1 254 гривны;

вознаграждения за добросовестный труд — 522 гривны;

помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска — 522 гривны;

других надбавок, таких как: за классное руководство, проверку тетрадей и так далее — 1379 гривны.

Средняя зарплата молодого учителя без стажа работы составляет 10 574 гривны. Тем временем учитель высшей категории может рассчитывать на оклад в 7 001 гривну. Средняя заработная плата вместе с доплатами и надбавками с декабря 2021 года по декабрь 2023-го, позволяет педагогу с высшей категории получать 13 759 гривен.

Отметим, что 10 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что зарплаты учителей в 2024 году вырастут на 21%.

Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории увеличивается с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен", — сказа глава украинского правительства.

Также напомним, 29 ноября Фокус писал, что экономист Михаил Кухарь считает, что уже во втором квартале следующего года зарплаты украинцев достигнут довоенного среднего уровня в 600 долларов.