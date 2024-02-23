Граждане оценили экономическую ситуацию в стране лучше, чем до большой войны. Об этом свидетельствует опрос социологической службой Центра Разумкова. Но более 57% опрошенных отметили плохую собственную финансовую ситуацию, а 11% респондентов заявили об обнищании.

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Несмотря на полномасштабную войну в стране, которая вызвала падение украинской экономики более чем на треть, в январе 2024 года украинцы в среднем оценили экономическую ситуацию в стране лучше. Об этом говорится в опросе Центра Разумкова, проведенном с 19 по 25 января 2024 года.

Там отмечается, что граждане Украины в январе этого года улучшили оценку и экономической ситуации в стране, и уровня благосостояния собственной семьи: если в декабре прошлого года соответственно 66,5% и 37% оценивали их как "очень плохую" или "достаточно плохую", то в прошлом месяце эти показатели улучшились до 57,1% и 32% соответственно. И все же эксперты говорят, что уменьшение тех, кто называет состояние благосостояния своей семьи плохим или очень плохим, еще не означает, что реальные доходы граждан выросли и они не имеют финансовых проблем.

Данные опроса директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин назвал интересными, однако не показательными, поскольку большинство вопросов приведенных в опросе выглядят поверхностными и поэтому ответ на них отражает настроение респондента в момент ответа, а не объективное положение вещей.

В декабре 2023 года 66,5% украинцев оценивали состояние экономики как "очень плохое" Фото: ВВС

"В целом, оценка экономической ситуации этой зимой действительно выглядит лучше, особенно если сравнивать с периодом блэкаутов прошлой зимой, и определенными опасениями, что блэкауты могли повториться этой зимой. Непосредственно, с точки зрения рядового гражданина, Украина достойно противостоит тяжелым вызовам войны. Вовремя платятся пенсии, уровень инфляции является умеренным, банковская система сохраняет стабильность", — перечислил эксперт Фокуса факторы, которые могут придавать украинцам оптимизма.

А вот уровень благосостояния собственной семьи украинцы оценили несколько лучше, чем экономическую ситуацию в стране.

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По данным опроса, проведенного в феврале-марте 2023 года, 35% оценивали уровень благосостояния, как "очень" или "достаточно" плохой, 50% — как "не плохой и не хороший", 12% — как "хороший" или "очень хороший". В декабре прошлого года оценки уровня благосостояния собственной семьи несколько ухудшились (соответственно 37%, 51% и 10,5%) и статистически значимо не отличались от тех, которые наблюдались в сентябре-октябре 2022 года. Но в январе 2024 снова наблюдалось их улучшение (соответственно 32%, 52% и 12,5%) — они статистически значимо не отличаются от тех показателей, которые наблюдались в феврале-марте 2023-го.

Многие респонденты заявили, что им не хватает средств на необходимое Фото: УНИАН

При оценке уровня материального благосостояния собственной семьи с точки зрения того, какие покупки позволяют осуществлять семейные доходы, после начала полномасштабной агрессии по сравнению с июнем 2021 года выросла доля граждан, которые отвечают, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 года до 14% в феврале-марте 2023-го). Однако в январе доля таких составляет 11%, то есть, по опросу, количество тех, кому не хватает денег на необходимое, несколько сократилось. Вместе с тем, отвечая на вопрос: "Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?", 25% респондентов ответили, что они значительно уменьшились, 33% — несколько уменьшились, 32% — что они не изменились, только 4% — что они несколько увеличились, и только 0,7% — что они значительно увеличились.

58% процентов украинцев заявили, что их доходы уменьшились с 24 февраля 2022 года

Эксперты отмечают, что после начала широкомасштабной войны наблюдалось существенное улучшение экономических ожиданий в среднесрочной (два-три года) перспективе. Так, доля тех, кто ожидал, что экономическое положение страны в ближайшие два-три года улучшится, в сентябре-октябре 2022 года по сравнению с маем 2021 года выросла с 30% до 43%, а в феврале-марте 2023 года ˗ до 52%. Однако с тех пор этот оптимизм снизился, и в январе 2024 года так считали 31% по сравнению с 34,5% в декабре-2023. Доля тех, кто ожидает ухудшения ситуации, увеличилась до 22,5% с 22,1% в декабре и 11% год назад, а доля тех, кому трудно ответить, подскочила до 31,4% с 27,3% в декабре.

Между тем, в возвращение украинских территорий начали верить меньше украинцев. Показатель оптимизма несколько снизился, говорят социологи, ведь в мае 2022 года тех, кто верит в победу было 95%, и из них 80% были безусловно убеждены в этом.

Ранее Фокус писал, что по данным исследования платежного сервиса UAPAY, доходы украинцев упали, а расходы увеличились. И хотя многие адаптировались к вызовам полномасштабной войны, более 50% украинцев заметили уменьшение доходов.