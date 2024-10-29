Уряд хоче виділити 21 тисячу допомоги для українців: хто може отримати

Майже 500 тисяч українських родин отримають субсидію розміром понад 20 тис. гривень. Її виплатять тим домогосподарствам, які опалюють свої будинки дровами, вугіллям та іншим твердим паливом.

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Ті громадяни України, які не використовують для опалення газ, зможуть отримати субсидію від держави. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

"Люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату — до 21 тисячі гривень", — сказав глава уряду.

За словами Шмигаля, ця програма охопить орієнтовно 500 тисяч українських родин. Він додав, що за жовтень українцям уже нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг, а загалом за 10 місяців поточного року було нараховано та виплачено майже 29,6 млрд грн.

"[Наразі] діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Шмигаль пояснив, яка мета виплат і що можна купити за так звану "тисячу Зеленського". У межах програми "Національний кешбек" 2,4 млн українців отримали, в середньому, по 15 грн. Взимку, з грудня до січня, на віртуальній картці цієї програми з'явиться тисяча гривень. Гроші можна буде витратити, наприклад, на ліки, або ж задонатити.

Також ми писали, що в Міністерстві економіки розповіли, як буде працювати програма виплат "тисячі Зеленського" кожному українцеві. Глава Мінекономіки Олексій Соболєв пояснив, що гроші надходитимуть на віртуальну карту "Національного кешбеку". Термін надходження — з грудня 2024-го до лютого 2025 року.