В Верховной Раде подтвердили информацию о переводе военных медиков в пехоту (видео)

Парламентарий Скохород привела в пример своего знакомого, который ранее был реабилитологом, а теперь переведен на должность стрелка и фактически перестал быть врачом.

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Народный депутат Украины и представитель депутатской группы "За будущее" Анна Скохород подтвердила информацию внефракционного парламентария Марьяны Безуглой о переводе медиков в пехоту и штурмовики. Об этом она заявила в эфире "Радио Свобода".

"По медикам, конечно, правдивая информация. Ко мне так же непосредственно обращались медики, потому что приказ был на перевод для тех, кто есть в частях обеспечения, в логистике, в роте охраны, но, к сожалению, этих людей, не касалось перевода. Перевод задел обычных врачей, медсестер, реабилитологов, в большинстве которые никак не могут стать пехотой, потому что у нас и так огромная нехватка персонала в госпиталях, и все об этом знают. Но мы понимаем, что есть еще вопрос личностей, когда людей просто действительно хоронят на определенных должностях в ротах охраны, так и вместо того, чтобы отправлять боевые специальности в пехоту или в штурмовики, у нас отправляются врачи", — отметила Анна Скороход.

Она добавила, что лично знает реабилитолога, которого перевели на должность стрелка. По словам нардепа, он фактически перестал быть врачом на войне.

"По приказу это должно быть определенное количество, до 20%. Вы можете увидеть у Марьяны Безуглой этот приказ. Приказ Сырского, он имплементирован Главнокомандующим медицинских сил и мы его вроде бы немного приостанавливали, но сейчас уже врачи снова звонят и происходит то же самое", — рассказала народный депутат.

Напомним, в понедельник, 28 октября народный депутат и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая рассказала, что Генеральный штаб ВСУ якобы решил перевести 20% медицинского персонала военных госпиталей в пехотные подразделения. Она раскритиковала это решение и отметила, что с медицинской помощью в системе Командования медицинских сил и без того существуют значительные проблемы.

В Генштабе отреагировали на заявление Марьяны Безуглой. В ведомстве объяснили, что медицинская служба Сил обороны не потеряет работоспособность из-за перевода врачей в пехотные подразделения. Все они и в дальнейшем будут медиками и не станут пехотинцами.

Добавим, что во вторник, 5 ноября Анна Скороход отмечала, что украинцы будут отвечать не только за незаконное хранение деревьев, но и за их незаконное получение. Она отметила, что сейчас идет незаконная вырубка лесов, которые потом продают по сниженной цене без документов.