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Витратять понад 70 млн грн : Донецька ОДА закуповує колючий дріт для Покровська та Краматорська

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Фото: Sky News | Обласна адміністрація закупить колючий дріт "Єгоза" для Покровська та Краматорська за 70 млн грн

В описі тендера зазначено, що обладміністрація закупить 7 900 бухт спірального бар'єра Єгоза для Покровська та 6 000 — для Краматорська. Одна штука коштуватиме близько 5 000 грн.

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Для захисту від загрози наступу РФ на Донбасі місцева влада планує купити колючий дріт на суму 70 344 540 гривень. Виконавець має поставити 13 780 бухт спірального бар’єра безпеки типу "Єгоза" до Покровська та Краматорська до 10 лютого 2025 року. Тендери Донецької обласної державної адміністрації з'явилися в системі ProZorro.

Закупівлю "матеріалів для здійснення заходів правового режиму воєнного стану" проводить Департамент з питань цивільного захисту, мобілізації та оборонної роботи Донецької ОДА. Очікувана вартість першої закупівлі становить 41 309 100 гривень з ПДВ.

Покровський напрямок, колючий дріт, захисні загородження, Покровськ, Краматорськ, тендер на дріт, закупівля дроту Fullscreen
Донецька ОДА провела тендер на закупівлю колючого дроту для Покровська та Краматорська

Поставити дріт до Покровська та Краматорська виконавець повинен до 10 лютого 2025 року.

Покровський напрямок, колючий дріт, захисні загородження, Покровськ, Краматорськ, тендер на дріт, закупівля дроту Fullscreen
Постачальник має привезти колючий дріт до Покровська та Краматорська до 10 лютого 2025 року
Фото: Скриншот

В договорі зазначено, що планується закупити 7900 одиниць спірального бар’єра безпеки "Єгоза": 7 780 бухт для Покровська і 120 — для Краматорська. Вартість однієї бухти дроту становитиме 4 357,50 грн без урахування ПДВ, а з податками — 5 229 грн.

Покровський напрямок, колючий дріт, захисні загородження, Покровськ, Краматорськ, тендер на дріт, закупівля дроту Fullscreen
За одну бухту колючого дроту планується заплатити 4 357,50 грн без ПДВ
Фото: Скриншот

Вартість другого тендера від Донецької ОДА становить 29 035 440 грн з урахуванням ПДВ. Виконавець повинен поставити до Краматорська ще 5 880 бухт дроту. Тобто за одну бухту виходить 4 938 грн.

Покровський напрямок, колючий дріт, захисні загородження, Краматорськ, тендер на дріт, закупівля дроту Fullscreen
На 5 880 бухт дроту для Краматорсбка витратять іще 29 035 440 грн
Фото: Скриншот

Наступ РФ на Покровськ і Краматорськ

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 16:00 7 лютого повідомляли, що українські воїни відбили дві атаки окупантів біля Часового Яру на Краматорському напрямку, а по самому Краматорську росіяни вдарили керованими авіабомбами. На Покровському напрямку Сили оборони відбили за добу 15 атак противника, і ще 2 на момент публікації матеріалу тривали.

Покровський напрямок, наступ ЗС РФ на Покровськ, ситуація Покровськ, мапа DeepState Fullscreen
Покровський напрямок станом на 6 лютого на мапі DeepState
Фото: Скриншот
Краматорський напрямок, наступ ЗС РФ на Краматорськ, ситуація Краматорськ, мапа DeepState Fullscreen
Краматорський напрямок станом на 6 лютого на мапі DeepState
Фото: Скриншот

Командир 503-го окремого батальйону морської піхоти, підполковник Богдан Пржегалинський 6 лютого розповідав про складну ситуацію на Покровському напрямку і "божевільну динаміку боїв" на південних околицях міста.

Нагадаємо також, 4 лютого Фокус писав, що влада частково окупованого Торецька в Донецькій області заклала в бюджет громади на 2025 рік понад 84 млн грн на держуправління.