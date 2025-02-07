Витратять понад 70 млн грн : Донецька ОДА закуповує колючий дріт для Покровська та Краматорська

В описі тендера зазначено, що обладміністрація закупить 7 900 бухт спірального бар'єра Єгоза для Покровська та 6 000 — для Краматорська. Одна штука коштуватиме близько 5 000 грн.

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Для захисту від загрози наступу РФ на Донбасі місцева влада планує купити колючий дріт на суму 70 344 540 гривень. Виконавець має поставити 13 780 бухт спірального бар’єра безпеки типу "Єгоза" до Покровська та Краматорська до 10 лютого 2025 року. Тендери Донецької обласної державної адміністрації з'явилися в системі ProZorro.

Закупівлю "матеріалів для здійснення заходів правового режиму воєнного стану" проводить Департамент з питань цивільного захисту, мобілізації та оборонної роботи Донецької ОДА. Очікувана вартість першої закупівлі становить 41 309 100 гривень з ПДВ.

Донецька ОДА провела тендер на закупівлю колючого дроту для Покровська та Краматорська

Поставити дріт до Покровська та Краматорська виконавець повинен до 10 лютого 2025 року.

Постачальник має привезти колючий дріт до Покровська та Краматорська до 10 лютого 2025 року Фото: Скриншот

В договорі зазначено, що планується закупити 7900 одиниць спірального бар’єра безпеки "Єгоза": 7 780 бухт для Покровська і 120 — для Краматорська. Вартість однієї бухти дроту становитиме 4 357,50 грн без урахування ПДВ, а з податками — 5 229 грн.

За одну бухту колючого дроту планується заплатити 4 357,50 грн без ПДВ Фото: Скриншот

Вартість другого тендера від Донецької ОДА становить 29 035 440 грн з урахуванням ПДВ. Виконавець повинен поставити до Краматорська ще 5 880 бухт дроту. Тобто за одну бухту виходить 4 938 грн.

На 5 880 бухт дроту для Краматорсбка витратять іще 29 035 440 грн Фото: Скриншот

Наступ РФ на Покровськ і Краматорськ

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 16:00 7 лютого повідомляли, що українські воїни відбили дві атаки окупантів біля Часового Яру на Краматорському напрямку, а по самому Краматорську росіяни вдарили керованими авіабомбами. На Покровському напрямку Сили оборони відбили за добу 15 атак противника, і ще 2 на момент публікації матеріалу тривали.

Покровський напрямок станом на 6 лютого на мапі DeepState Фото: Скриншот Краматорський напрямок станом на 6 лютого на мапі DeepState Фото: Скриншот

Командир 503-го окремого батальйону морської піхоти, підполковник Богдан Пржегалинський 6 лютого розповідав про складну ситуацію на Покровському напрямку і "божевільну динаміку боїв" на південних околицях міста.

Нагадаємо також, 4 лютого Фокус писав, що влада частково окупованого Торецька в Донецькій області заклала в бюджет громади на 2025 рік понад 84 млн грн на держуправління.