Нехватка пехоты на фронте: ВСУ заменяют солдат беспилотниками, — WSJ

Дефицит живой силы на фронте компенсируется беспилотниками. В обычный день батальон БПЛА 60-й ОМБр уже способен отправлять в бой с россиянами не менее 60 FPV-дронов.

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В боях против российской пехоты на восточном фронте украинское командование полагается на беспилотники, поскольку в количественном составе оккупанты значительно превосходят ВСУ. Об этом, как пишет NV, говорится в материале издания The Wall Street Journal.

После почти трех лет боев Украина отчаянно нуждается в пехоте для ведения боевых действий. По словам украинских офицеров, на большей части восточного фронта численность бойцов составляет не менее 5 к 1. К тому же мобилизованные мужчины, в основном, в годах, и не имеют мотивации и боевого опыта.

Когда российские солдаты продвигаются к украинским позициям, на них направляют дроны со взрывчаткой или делают сбросы. Бойцы Сил обороны открывают огонь только в случае, если российскому солдату удается проскользнуть мимо сомкнутого строя дронов, — отмечают в WSJ.

В некоторых районах без плотной застройки украинские операторы беспилотников могут даже самостоятельно, без помощи, защищать свой участок линии фронта.

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По словам командира батальона дронов 60-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск, старшего лейтенанта с позывным "Мунин", серьезное увеличение количества дронов позволило его подразделению снять давление с пехоты. Если годом ранее в сложный день его батальон мог запускать 15 FPV-дронов, то сейчас, в обычный день, офицер отправляет в бой не менее 60 аппаратов.

Кроме того, многие украинские беспилотники, которых Украина производит около 200 тысяч в месяц, оснащены камерами с тепловизорами, что позволяет выявлять и пресекать российские атаки в темное время суток.

И, как отмечает WSJ, такая стратегия украинского командования срабатывает. Уже почти год российская армия наступает на Покровск, но несмотря на огромное преимущество в живой силе и боеприпасах, ей так и не удалось захватить город.

В то же время комбат "Мунин" констатирует, что у россиян, похоже, "неограниченные человеческие ресурсы". Они продолжают посылать людей вперед небольшими группами в попытке проскочить мимо украинских беспилотников.

В дождливые или туманные дни большинство дронов не могут производить полеты, что дает возможность российской армии осуществлять более масштабные наступления с помощью бронетехники. Кроме того, российские устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) иногда выводят из строя украинские дроны.

И когда весной листва снова появится на деревьях, российскую пехоту будет сложнее обнаружить с помощью беспилотников. К тому же у россиян также есть своя армия дронов, которые представляют главную угрозу как для украинской пехоты, так и для мирных жителей прифронтовых городов. Медик, который работает в районе Покровска, рассказал WSJ, что около 70% украинских потерь в этом районе вызваны ударами беспилотников.

Как пишут журналисты издания, на открытой местности операторам дронов достаточно легко обнаруживать российских пехотинцев, но в городах и селах вокруг Покровска, где больше зданий, где россияне могут спрятаться от дронов, пехотинцы незаменимы.

"Беспилотники не могут заменить людей. Они могут сорвать атаку противника, но не остановить ее полностью", — заявил WSJ командир батальона Сил обороны Украины, который последние два месяца воевал к югу от Покровска.

Бойцы Сил обороны рассказали журналистам, что на Покровском направлении количество россиян превосходит украинцев примерно 10 к 1, однако учитывая запасы беспилотников, которые растут, и небольшое пополнение новых солдат дают им возможность продолжать борьбу. Как заявил командир одной из украинских бригад, на каждого раненого или убитого солдата Сил обороны приходится как минимум семь российских. Однако, как считает офицер, чтобы полностью остановить наступление армии РФ, Украине понадобится в 10 раз больше войск.

Напомним, командир отделения беспилотных авиационных комплексов батальона "Хищники высот" 59-й отдельной мотопехотной бригады Александр рассказал, как БПЛА "Мавик" стал важным оружием на фронте. Во взаимодействии с артиллерией эти дроны позволяют уничтожать до 400 оккупантов за четыре дня дежурства.

Издание The New York Times писало, что США тайно вложили $1,5 млрд долларов в производство БПЛА в Украине.