Тактика "ходячих мертвецов": как ВСУ останавливают россиян под Покровском (фото)

Военнослужащий ВСУ Александр рассказал о боевом применении дронов "Мавик", которые оказались вполне универсальным средством на поле боя. Во взаимодействии с артиллерией эти дроны позволяют уничтожать до 400 оккупантов за четыре дня дежурства.

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Командир отделения беспилотных авиационных комплексов батальона "Хищники высот" 59-й отдельной мотопехотной бригады Александр рассказал, как БПЛА "Мавик" становится важным оружием на фронте. С начала вторжения России в Украину эти беспилотники выполняют ключевые задачи на юге Украины, а теперь и на Донбассе. Об этом военнослужащий рассказал в интервью АрмияInform.

По словам Александра, использование "Мавиков" сегодня крайне важно. Эти дроны помогают в разведке позиций противника, корректировке артиллерийского огня и нанесении ударов сбросами боевых частей. Их возможности охватывают дальность до 12 км, а камеры с тепловизором позволяют наблюдать за врагом днем и ночью.

БПЛА "Мавик" способен нести боевую часть весом до 600 граммов. На вооружении украинских экипажей находится широкий ассортимент боеприпасов: осколочные, фугасные, зажигательные и кумулятивные заряды. Так против малых штурмовых группах врага применяются осколочные боеприпасы, чтобы уничтожить пехоту и предотвратить дальнейшее наступление. А по технике — фугасы и кумулятивные заряды, которые эффективно поражают бронетехнику и склады боеприпасов.

"Однажды ночью залетели в глубину боевых порядков россиян, где-то до 3-4 км. Обнаружили танк, он был хорошо замаскирован. Сбросили координаты цели нашим артиллеристам. И все. Уже чуть позже, с утра, опять облетали этот район, заметили, что этот танк догорает", — рассказал украинский боец.

Тактика против "ходячих мертвецов"

Александр также описал действия противника на передовой. На Покровском направлении россияне используют тактику малых штурмовых групп — пехотинцы армии РФ продвигаются небольшими группами, но часто уничтожаются еще на этапе их скопления.

"Нам это напоминает сюжетные картинки из топового американского постапокалиптического телесериала "Ходячие мертвецы"", — отметил военнослужащий.

Солдаты РФ наступают, не оказывая помощи раненым и не эвакуируя тела. А новые группы идут прямо по трупам своих товарищей, и украинские защитники продолжают их уничтожать.

Также было отмечено, что взаимодействие между БПЛА, артиллерией и пехотными подразделениями позволяет украинским военным уничтожать до 300-400 врагов за четыре дня дежурства.

Боевая работа в условиях РЭБ

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) представляют серьезную проблему для Сил обороны Украины, но они не всегда работают эффективно. Один из случаев на передовой подтверждает это.

Возле переднего края противника была обнаружена колонна российской бронетехники, в том числе МТ-ЛБ. Оккупанты планировали совершить штурм украинских позиций, поэтому основной задачей было уничтожить первую единицу техники.

Приблизившись к цели, экипаж украинского дрона заметил на "мотолыге" устройство РЭБ. Однако оно либо оказалось нерабочим, либо враги забыли его включить. В итоге первый сброс боеприпаса прошел рядом с МТ-ЛБ, а второй оказался точным попаданием. Машина загорелась, экипаж выскочил наружу. В бой вступили украинские FPV-дроны, которые завершили атаку и добили оставшуюся технику. Другие машины противника развернулись и попытались отступить, но также стали мишенями для наших дронововдов.

"Поэтому только внимательность, концентрация и опыт. Экипаж должен постоянно развиваться и учиться опережать логику окупантов. Быть хитрее, придумывать новые тактические способы поражения противника", — подытожил Александр.

Ранее украинские военнослужащие рассказали о преимуществе румынской РСЗО APR-40, которая используется на передовой. По словам бойцов, она превосходит аналог БМ-21 "Град" по проходимости и маневренности, но управление огнем лучше реализовано в советской системе.