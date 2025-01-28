Тактика "ходячих мерців": як ЗСУ зупиняють росіян під Покровськом (фото)

Військовослужбовець ЗСУ Олександр розповів про бойове застосування дронів "Мавік", які виявилися цілком універсальним засобом на полі бою. У взаємодії з артилерією ці дрони дають змогу знищувати до 400 окупантів за чотири дні чергування.

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Командир відділення безпілотних авіаційних комплексів батальйону "Хижаки висот" 59-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр розповів, як БПЛА "Мавік" стає важливою зброєю на фронті. Від початку вторгнення Росії в Україну ці безпілотники виконують ключові завдання на півдні України, а тепер і на Донбасі. Про це військовослужбовець розповів в інтерв'ю АрміяInform.

За словами Олександра, використання "Мавіків" сьогодні вкрай важливе. Ці дрони допомагають у розвідці позицій противника, коригуванні артилерійського вогню і завданні ударів скиданнями бойових частин. Їхні можливості охоплюють дальність до 12 км, а камери з тепловізором дають змогу спостерігати за ворогом вдень і вночі.

БПЛА "Мавік" здатний нести бойову частину вагою до 600 грамів. На озброєнні українських екіпажів перебуває широкий асортимент боєприпасів: осколкові, фугасні, запальні та кумулятивні заряди. Так проти малих штурмових групах ворога застосовуються осколкові боєприпаси, щоб знищити піхоту і запобігти подальшому наступу. А по техніці — фугаси та кумулятивні заряди, які ефективно вражають бронетехніку та склади боєприпасів.

"Одного разу вночі залетіли в глибину бойових порядків росіян, десь до 3-4 км. Виявили танк, він був добре замаскований. Скинули координати цілі нашим артилеристам. І все. Уже трохи пізніше, зранку, знову облітали цей район, помітили, що цей танк догорає", — розповів український боєць.

Тактика проти "ходячих мерців"

Олександр також описав дії противника на передовій. На Покровському напрямку росіяни використовують тактику малих штурмових груп — піхотинці армії РФ просуваються невеликими групами, але часто знищуються ще на етапі їхнього скупчення.

"Нам це нагадує сюжетні картинки з топового американського постапокаліптичного телесеріалу "Ходячі мерці"", — зазначив військовослужбовець.

Солдати РФ наступають, не надаючи допомоги пораненим і не евакуюючи тіла. А нові групи йдуть прямо по трупах своїх товаришів, і українські захисники продовжують їх знищувати.

Також було зазначено, що взаємодія між БПЛА, артилерією та піхотними підрозділами дає змогу українським військовим знищувати до 300-400 ворогів за чотири дні чергування.

Бойова робота в умовах РЕБ

Російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) становлять серйозну проблему для Сил оборони України, але вони не завжди працюють ефективно. Один із випадків на передовій підтверджує це.

Біля переднього краю противника було виявлено колону російської бронетехніки, зокрема МТ-ЛБ. Окупанти планували здійснити штурм українських позицій, тому основним завданням було знищити першу одиницю техніки.

Наблизившись до цілі, екіпаж українського дрона помітив на "мотолизі" пристрій РЕБ. Однак він або виявився неробочим, або вороги забули його ввімкнути. У підсумку перше скидання боєприпасу відбулося поруч із МТ-ЛБ, а друге виявилося точним влучанням. Машина загорілася, екіпаж вискочив назовні. У бій вступили українські FPV-дрони, які завершили атаку і добили техніку, що залишилася. Інші машини противника розвернулися і спробували відступити, але також стали мішенями для наших дронововдів.

"Тому тільки уважність, концентрація та досвід. Екіпаж має постійно розвиватися і вчитися випереджати логіку окупантів. Бути хитрішими, вигадувати нові тактичні способи ураження противника", — підсумував Олександр.

Раніше українські військовослужбовці розповіли про перевагу румунської РСЗВ APR-40, яка використовується на передовій. За словами бійців, вона перевершує аналог БМ-21 "Град" за прохідністю і маневреністю, але управління вогнем краще реалізовано в радянській системі.