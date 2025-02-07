Брак піхоти на фронті: ЗСУ заміняють солдатів безпілотниками, — WSJ

Дефіцит живої сили на фронті компенсується безпілотниками. У звичайний день батальйон БПЛА 60-ї ОМБр вже спроможний відправляти в бій з росіянами щонайменше 60 FPV-дронів.

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В боях проти російської піхоти на східному фронті українське командування покладається на безпілотники, оскільки у кількісному складі окупанти значно переважають ЗСУ. Про це, як пише NV, йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal.

Після майже трьох років боїв Україна відчайдушно потребує піхоти для ведення бойових дій. За словами українських офіцерів, на більшій частині східного фронту чисельність бійців складає не менш ніж 5 до 1. До того ж мобілізовані чоловіки, в основному, у роках, не мають мотивації та бойового досвіду.

Коли російські солдати просуваються до українських позицій, на них скеровують дрони з вибухівкою чи роблять скиди. Бійці Сил оборони відкривають вогонь лише у випадку, якщо російському солдату вдається прослизнути повз зімкнутий стрій дронів, — зазначають у WSJ.

У деяких районах без щільної забудови українські оператори безпілотників можуть навіть самостійно, без допомоги захищати свою ділянку лінії фронту.

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За словами командира батальйону дронів 60-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ, старшого лейтенанта з позивним "Мунін", серйозне збільшення кількості дронів дало змогу його підрозділу зняти тиск із піхоти. Якщо роком раніше у складний день його батальйон міг запускати 15 FPV-дронів, то зараз, у звичайний день, офіцер відправляє в бій щонайменше 60 апаратів.

Крім того, багато українських безпілотників, яких Україна виробляє близько 200 тисяч на місяць, оснащені камерами з тепловізорами, що дозволяє виявляти та припиняти російські атаки в темну пору доби.

І, як зазначає WSJ, така стратегія українського командування спрацьовує. Вже майже рік російська армія наступає на Покровськ, але попри величезну перевагу в живій силі та боєприпасах, їй так і не вдалося захопити місто.

Водночас комбат "Мунін" констатує, що у росіян, схоже, "необмежені людські ресурси". Вони продовжують надсилати людей уперед невеликими групами в спробі проскочити повз українські безпілотники.

У дощові або туманні дні більшість дронів не можуть здійснювати польоти, що дає можливість російській армії здійснювати більш масштабні наступи за допомогою бронетехніки. Окрім того, російські пристрої радіоелектронної боротьби (РЕБ) іноді виводять з ладу українські дрони.

І коли навесні листя знову з’явиться на деревах, російську піхоту буде складніше виявити за допомогою безпілотників. До того ж у росіян також є своя армія дронів, які становлять головну загрозу як для української піхоти, так і для мирних жителів прифронтових міст. Медик, який працює в районі Покровська, розповів WSJ, що близько 70% українських втрат у цьому районі спричинені ударами безпілотників.

Як пишуть журналісти видання, на відкритій місцевості операторам дронів досить легко виявляти російських піхотинців, але в містах і селах навколо Покровська, де більше будівель, де росіяни можуть сховатися від дронів, піхотинці незамінні.

"Безпілотники не можуть замінити людей. Вони можуть зірвати атаку противника, але не зупинити її повністю", — заявив WSJ командир батальйону Сил оборони України, який останні два місяці воював на південь від Покровська.

Бійці Сил оборони розповіли журналістам, що на Покровському напрямку кількість росіян перевершує українців приблизно 10 до 1, проте зважаючи на запаси безпілотників, які зростають, та невелике поповнення нових солдатів дають їм змогу продовжувати боротьбу. Як заявив командир однієї з українських бригад, на кожного пораненого або вбитого солдата Сил оборони припадає щонайменше сім російських. Однак, як вважає офіцер, щоб повністю зупинити наступ армії РФ, Україні знадобиться в 10 разів більше військ.

Нагадаємо, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів батальйону "Хижаки висот" 59-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр розповів, як БПЛА "Мавік" став важливою зброєю на фронті. У взаємодії з артилерією ці дрони дають змогу знищувати до 400 окупантів за чотири дні чергування.

Видання The New York Times писало, що США таємно вклали $1,5 млрд доларів у виробництво БПЛА в Україні.