Разрушенные квартиры и поврежденные машины: последствия ночной атаки на Чернигов (фото, видео)

Спасатели продолжают разбирать завалы в Чернигове после атаки российских БПЛА. Попадание было зафиксировано в двух районах города.

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В Чернигове всю ночь продолжалась ликвидация последствий ночной атаки "шахедов". Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его информации, команда спасателей разбирает разрушенные конструкции пятиэтажки. Также на месте попадания работают пиротехники ГСЧС.

Как сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, попадание российских дронов было зафиксировано в двух районах города. Один из них попал в пятиэтажку, частично разрушив два этажа, а другой повредил два частных дома.

В ГСЧС добавили, что были повреждены 3 автомобиля, которые стояли припаркованными рядом с домом.

В результате удара были завалены две квартиры. Спасатели, которые получили доступ к помещениям, эвакуировали одну пожилую женщину. Других пострадавших не обнаружено.

Как сообщили в полиции, рядом с местом попадания в многоэтажку развернута работа Пункта Несокрушимости, действует штаб ликвидации последствий атаки, куда граждане могут обратиться за помощью.

Сколько БПЛА атаковали Украину ночью

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 16 марта 2025 года россияне атаковали украинские города 90 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Подтверждено сбитие 47 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. При этом 33 беспилотника-имитатора были локально потеряны. В результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

Напомним, накануне россияне атаковали украинские города двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 178-ю БПЛА различных типов. В Чернигове БПЛА попал возле девятиэтажного жилого здания.

Также Фокус писал, что после российского авиаудара по Константиновке под руинами оказались супруги. Сотрудники ГСЧС и Нацполиции достали мужчину, а поиски его жены продолжались почти 20 часов.