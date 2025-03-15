Россияне запустили по Украине почти 180 БПЛА: все последствия ночной атаки (фото)

Силами ПВО было сбито 130 беспилотников. В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

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В ночь на 15 марта россияне атаковали украинские города двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 178-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Во время отражения воздушного нападения было сбито 130-ти ударных БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. При этом 38 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Днепропетровская область

Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, из-за ракетной атаки в Кривом Роге разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения.

Также повреждена инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных и спортивных заведения. Разбиты магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто.

Пострадало 14 человек, среди них два ребенка, мальчики 2 и 15 лет. Раненые получили черепно-мозговые травмы, ушибы, резаные раны.

В результате атаки беспилотниками в Синельниковском и в Павлоградском районах изуродована инфраструктура. Погибших и раненых нет.

Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 10 беспилотников.

Харьковская область

В Богодухове ночью вражеский беспилотник "Герань-2" попал в нежилое здание. Также, по информации главы ОВА Олега Синегубова, произошло попадание 2 БПЛА в крышу здания учебного заведения, в результате чего возникло возгорание крыши на площади 500 м.кв.

Предварительно повреждены 18 частных домовладений, 5 школьных автобусов. Пострадали три женщины 72, 76, 56 и 1 мужчина 53 лет, которые получили острую реакцию на стресс.

В ГСЧС добавили, что враг дважды наносил удары по Богодухову, в результате чего пострадал местный лицей, повреждены 18 домов, 5 школьных автобусов и пожарный автомобиль.

Одесская область

Как сообщил глава ОГА Олег Кипер, в Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия есть повреждения крыши, окон и дверей.

В Одессе в результате взрывной волны 61-летняя женщина получила травмы лица осколками стекла и была госпитализирована в больницу.

Также в результате атаки на Черноморск ранения получил 53-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в медучреждение.

В Черноморске газо- водо- и теплоснабжение работают в штатном режиме. Благодаря оперативной работе энергетиков в городе было восстановлено электроснабжение.

Сумская область

Ночью россияне осуществили массированную атаку с применением БПЛА на объекты критической инфраструктуры города Сумы, сообщили в ОВА.

Всего в городе прогремело 11 взрывов.

В результате массированной атаки БПЛА в Сумской громаде повреждены 2 многоквартирных дома.

В небе над Сумской областью украинские зенитчики сбили 22 вражеских БпЛА типа "Шахед".

Черниговская область

В Чернигове дрон попал возле девятиэтажного жилого здания, сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский.

Взрывом повреждена 51 квартира и 6 частных домов, уточнил он. Пожаром, который возник на стоянке, уничтожено 2 автомобиля, а 18 авто повреждены взрывной волной. Пострадавших нет.

Киевская область

Воздушная тревога в столице ночью не объявлялась, однако на подступах к столице был зафиксирован 21 вражеский БпЛА, проинформировали в КГВА.

13 дронов были уничтожены средствами ПВО, остальные — локально потеряны или покинули воздушное пространство.

Однако в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки повреждены 7 частных домов. В зданиях выбиты окна.

Как сообщили в ОВА, в области работали силы ПВО и попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

В ДТЭК в свою очередь сообщили, что РФ массированно атаковала в Днепропетровской и Одесской областях энергетические объекты, в результате чего существенное повреждение получило оборудование и без света осталась часть жителей.

Напомним, что ночью 15 марта украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.