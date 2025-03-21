Росіяни масово атакували Запоріжжя дронами: є загибла і поранені (фото, відео)

У трьох місцях в Запоріжжі під час обстрілу спалахнули пожежі. З шістьох госпіталізованих постраждалих двоє перебувають у вкрай важкому стані.

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Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя ввечері 21 березня зазнали руйнувань житлові будинки. Рятувальники витягли з-під завалів тіло жінки, ще шестеро людей госпіталізовані з травмами, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram-каналі.

"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки", — повідомив Федоров.

За інформацією голови ОВА, станом на 22:43 було відомо про шістьох госпіталізованих постраждалих, з яких троє перебували у важкому стані, двоє з них — у вкрай важкому. Через російський обстріл у Запоріжжі сталося три займання, рятувальники ліквідовують наслідки.

Голова Запорізької ОДА повідомив про загибель жінки через удар РФ по Запоріжжю Фото: Скриншот

Про роботу протиповітряної оборони в Запорізькій області голова ОВА повідомляв о 21:02. На момент публікації матеріалу повітряна тривога в області тривала.

Під час обстрілу Запоріжжя російськими БПЛА загинула жінка Фото: Запорізька ОВА Рятувальники ліквідовують наслідки атаки російських БПЛА на Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Атака РФ 21 березня: під ударом Київ

Про роботу ППО в столиці ввечері 21 березня повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко. Через падіння уламків ворожого дрона сталася пожежа на верхньому поверсі чотириповерхового будинку в Подільському районі, писав мер. Про постраждалих не повідомлялося.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу російськими ударними БПЛА 20 березня в Одесі перебував президент Чехії Петр Павел. Під час зустрічі чеського лідера з високопоставленими українськими чиновниками окупанти запустили три групи "Шахедів".

Ввечері 20 березня росіяни атакували Запорізький район авіабомбами. Рятувальники витягнули з-під завалів одного з будинків домашнього собаку.