Путин заявил о "пасхальном перемирии": как отреагировали в Украине и что говорят в ВСУ (фото, видео)

Российский президент Владимир Путин заявил, что отдал приказ установить "пасхальное перемирие" на 30 часов. Фокус собрал всю информацию о якобы временном прекращении огня на пасхальные праздники.

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Во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым 19 апреля Путин объявил "пасхальное перемирие" с 18:00 до окончания суток 20 апреля и приказал "остановить все боевые действия". Он также заявил, что соблюдение Украиной этого "прекращения огня" должно показать готовность Киева к мирному урегулированию. В то же время российский диктатор сказал, что российские военные должны быть готовы отражать нарушения перемирия и "провокации со стороны противника".

"Пасхальное перемирие" прокомментировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Украина положительно восприняла предложение американских партнеров о 30-дневном прекращении огня, а Россия не дает ответа по этому поводу уже 39 дней. Украинский лидер предложил продлить режим тишины после окончания пасхальных суток 20 апреля, если РФ действительно придерживается условий перемирия.

"Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны", — сказал Зеленский.

Также он отметил, что согласно докладу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, на определенных участках фронта после 18:00 продолжаются российские штурмы и работает вражеская артиллерия.

До того президент Украины отреагировал на заявление Путина о "пасхальном перемирии", назвав его "очередной попыткой поиграть с жизнями людей".

Глава государства отметил, что по Украине после слов российского диктатора распространилась воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов.

Реакция главы МИД на "пасхальное перемирие"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал сообщение в сети X, в котором отметил, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов Америки о полном временном 30-дневном перемирии еще 11 марта во время переговоров в Джидде.

"Россия отказалась, и российский отказ Соединенным Штатам продолжается уже 39 дней. Вместо этого московский режим выдвинул различные условия и усилил террор против Украины, гражданского населения и гражданской инфраструктуры по всей стране", — написал глава МИД Украины.

Он отметил, что заявления российского президента не соответствуют его действиям. Чиновник отметил, что президент РФ объявил о якобы готовности к прекращению огня на 30 часов тогда, когда предложение о перемирии на 30 дней "лежит на столе с марта".

"Мы хотим, чтобы российские войска действительно прекратили огонь на всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и международное сообщество быть бдительными. Только действия, а не слова, показывают правду: эта война началась и продолжается только из-за России", — напомнил Сибига.

Реакция Андрея Сибиги на "пасхальное перемирие" Путина

"Пасхальное перемирие": в ЦПД объяснили цель Путина

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко задал вопрос, почему российские власти объявили перемирие только на 30 часов, а не на месяц, как предлагали в администрации президента США Дональда Трампа.

"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта?" — спросил Коваленко.

Следующим сообщением через 14 минут он сообщил об объявлении воздушной тревоги в Киевской области из-за присутствия в небе российского беспилотного летательного аппарата.

В ЦПД напомнили, что западные партнеры предлагали согласовать безусловное перемирие еще 11 марта Фото: скриншот

Позже Андрей Коваленко отметил, что российская армия, несмотря на заявления Путина, продолжает вести огонь на всех направлениях фронта.

Также руководитель ЦПИ выразил убеждение, что заявление о "пасхальном перемирии" за час до "приказа о прекращении боевых действий" является спецоперацией для обмана США, чтобы потом обвинить Вооруженные силы Украины в якобы нарушении режима.

РФ обвинила Украину в нарушении "пасхального перемирия"

Военный корреспондент российского издания Russia Today опубликовал видео с якобы нарушением Вооруженными силами Украины "пасхального перемирия". Российские пропагандисты заявили, что на Покровском направлении украинские военные запустили FPV-дроны по позициям россиян "буквально через минуту после того, как ВС РФ приостановили боевые действия".

ВСУ получили приказ о прекращении огня

Издание BBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского военнослужащего пишет, что Вооруженные силы Украины получили приказ о прекращении огня уже после начала "пасхального перемирия". Источник сообщил, что приказ "застал военных врасплох" и вызвал путаницу на фронте.

"Пасхальное перемирие" 2025: реакция военных

Командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов отметил в своем канале в Telegram "Говорят Снайпер", что не верит словам российского диктатора.

"Арестович сказал бы, что у РФ ракеты закончились. Я скажу то, что проверил лично: если к*цап говорит, что не п**дит, е*а*и палкой по голове", — написал военный.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram-канале "Офицер ✙" высказал мнение, что "пасхальное перемирие" было объявлено, чтобы президент США Дональд Трамп, который, по словам военного, "не скрывает своей симпатии" к России, мог говорить о стремлении Москвы к миру.

"И неважно, что в контексте перемирия ничего не пошло дальше каких-то слов (что в принципе было понятно сразу, ведь физически прекратить боевые действия на такой большой Линии боестолкновения — почти невозможно за несколько часов)", — отметил боец.

Лейтенант ВСУ "Алекс" высказался о "пасхальном перемирии" Путина Фото: скриншот

Отреагировал на заявление Путина в своем Telegram-канале также боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Перемирия не будет, мы здесь до конца!" — написал он.

Боец СОУ "Мучной" опубликовал сообщение после заявлений Путина о "перемирии" на Пасху Фото: скриншот

Напомним, Дональд Трамп 17 апреля сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, что ожидает реакции Путина относительно предложения о прекращении огня в Украине до конца текущей недели — то есть до Пасхи.

На пресс-конференции 19 апреля Трамп пригрозил выходом США из процесса мирных переговоров в случае, если украинская или российская сторона будет препятствовать прогрессу на пути к заключению мирного соглашения.