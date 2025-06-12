У Московській області прогриміли вибухи: ймовірно, БпЛА атакували підприємство "Резонит" (відео)
Уночі 12 червня у Московській області Росії пролунали вибухи: регіон атакували ударні дрони, влада закрила ввела обмеження на роботу кількох місцевих аеропортів. Аналітики припускають, що, ймовірно, під ударом могло опинитися підприємство "Резонит" — один з найбільших виробників друкованих плат і лідерів контрактного виробництва електроніки РФ.
Про ймовірний удар по підприємству повідомив проукраїнський Telegram-канал Exilenova+.
Атака безпілотників по регіону почалася близько опівночі. Російські ЗМІ інформували про введення обмеження на приймання та вильоти літаків в аеропортах "Внуково" та "Шереметьєво".
Близько 03:00 години у пабліку Exilenova+ повідомили про атаку по Московській області: за даними каналу, під ударом опинився населений пункт Зубово, де, ймовірно, було атаковану місцеву фабрику.
Також у мережі показали кадри нічної атаки по Московській області.
Близько 03:30 години у пабліку уточнили, що у Московській області, ймовірно, дрони атакували виробництво "Резонит". Однак офіційної інформації щодо цього наразі немає.
Що відомо про завод "Резонит", який, ймовірно, атакували дрони
Компанія "Резонит" позиціює себе як одного із лідерів на ринку друкованих плат, а також контрактного виробництва електроніки в Росії. Підприємство пропонує повний цикл виробництва — від виготовлення друкованих плат до монтажу мікроелектронних компонентів.
Продукція, яку виготовляє "Резонит", застосовується в різноманітних сферах, зокрема в автомобільній електроніці, телекомунікаціях, вимірювальних засобах, пожежно-охоронних пристроях тощо.
У відкритих джерелах також є інформація про те, що деякі друковані плати підприємства використовуються зокрема в аерокосмічній та оборонній промисловості.
11 червня Telegram-канал Mash інформував, що дрони атакували Котовській пороховий завод у Тамбовській області Росії.
Нагадаємо, 10 червня росЗМІ повідомили про атаку по російському Татарстані: під прицілом опинилися заводи.