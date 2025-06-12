У Московській області прогриміли вибухи: ймовірно, БпЛА атакували підприємство "Резонит" (відео)

Уночі 12 червня у Московській області Росії пролунали вибухи: регіон атакували ударні дрони, влада закрила ввела обмеження на роботу кількох місцевих аеропортів. Аналітики припускають, що, ймовірно, під ударом могло опинитися підприємство "Резонит" — один з найбільших виробників друкованих плат і лідерів контрактного виробництва електроніки РФ.

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Про ймовірний удар по підприємству повідомив проукраїнський Telegram-канал Exilenova+.

Атака безпілотників по регіону почалася близько опівночі. Російські ЗМІ інформували про введення обмеження на приймання та вильоти літаків в аеропортах "Внуково" та "Шереметьєво".

Близько 03:00 години у пабліку Exilenova+ повідомили про атаку по Московській області: за даними каналу, під ударом опинився населений пункт Зубово, де, ймовірно, було атаковану місцеву фабрику.

Також у мережі показали кадри нічної атаки по Московській області.

Близько 03:30 години у пабліку уточнили, що у Московській області, ймовірно, дрони атакували виробництво "Резонит". Однак офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Що відомо про завод "Резонит", який, ймовірно, атакували дрони

Exilenova+ | підприємство "Резонит"

Компанія "Резонит" позиціює себе як одного із лідерів на ринку друкованих плат, а також контрактного виробництва електроніки в Росії. Підприємство пропонує повний цикл виробництва — від виготовлення друкованих плат до монтажу мікроелектронних компонентів.

Продукція, яку виготовляє "Резонит", застосовується в різноманітних сферах, зокрема в автомобільній електроніці, телекомунікаціях, вимірювальних засобах, пожежно-охоронних пристроях тощо.

У відкритих джерелах також є інформація про те, що деякі друковані плати підприємства використовуються зокрема в аерокосмічній та оборонній промисловості.

11 червня Telegram-канал Mash інформував, що дрони атакували Котовській пороховий завод у Тамбовській області Росії.

Нагадаємо, 10 червня росЗМІ повідомили про атаку по російському Татарстані: під прицілом опинилися заводи.