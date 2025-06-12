Миллионный уничтоженный оккупант: в ГУР рассказали, кем он был

Воины подразделения активных действий ГУР МО Украины Kraken рассказали, что миллионный уничтоженный на территории оккупант приехал с Камчатки, это военнослужащий Тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.

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Бойцы из "Кракена" доложили, что миллионным оккупантом, убитым на территории Украины стал уроженец Камчатки, об этом говорится на странице ГУР МО Украины.

"Машаненков Сергей Николаевич, 1978 года рождения, уроженец Камчатского края, военнослужащий Тихоокеанской морской пехоты ВС РФ", — сообщили бойцы.

Пост ГУР Фото: Скриншот

Интересно, но от Камчатки до Украины примерно 7000-8000 км, в зависимости от конкретных точек на Камчатке и в Украине.

"Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными. Военные разведчики продолжают методично выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на нашу землю с оружием", — сообщили бойцы.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что потери россиян с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч — только за последние полтора года. Впервые Генштаб обнародовал статистику о потерях врага 1 марта 2022 года. Тогда сообщили о 5710 уничтоженных оккупантов и 200 раненых. В то время подсчет осложнялся высокой интенсивностью боевых действий.

В 2025 году, по состоянию на 4 июня, потери врага уже превысили 200 000 человек. В этом году в среднем враг терял 1286 человек в сутки.

Фокус собрал информацию из разных источников о потерях российской оккупационной армии в Украине, а также провел сравнительный анализ потерь, понесенных в различных конфликтах последних десятилетий, в которых участвовали российские военные.