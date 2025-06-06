Починається "брудна війна": СБУ і ГУР готують нові операції на зразок "Павутини", — WP

Приховані удари по РФ змінюють формат протистояння. Поки Дональд Трамп робить крок назад, українські спецслужби шукають способи якомога болючіше вдарити по ворогу в тилу.

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Про це відомо з колонки американського журналіста і романіста Девіда Ігнатіуса для газети The Washington Post, де він є заступником редактора, від 6 червня.

На минулих вихідних стало відомо про спецоперацію "Павутина" — масовану атаку дронів СБУ по аеродромах на території Росії. Деякі прихильники України сподівалися, що ці удари можуть ознаменувати прорив у війні. Водночас президент США Дональд Трамп 5 червня порівняв Україну й РФ з "двома маленькими дітьми, які б'ються, як божевільні, в парку". З його слів, іноді в такому разі краще дати якийсь час на бійку, а вже потім рознімати.

Зазначається, що після відходу республіканця від ролі миротворця залежність України від спецслужб посилиться. На фронті зберігатимуть панування БПЛА й артилерія, але таємні операції можуть перерости в "брудну війну". Зокрема, йдеться про збільшення кількості цілеспрямованих вбивств, саботажу й ударів, які постачають зброю сторонам конфлікту.

Ігнатіус підкреслив, що "Павутина" була сміливою спробою України перезавантажити мирні переговори. Видання має інформацію з розвідувальних джерел, що готуються й інші складні операції. Вже понад 3 роки над тим, щоб переносити боротьбу на територію ворога, працюють дві спецслужби — СБУ і ГУР. Їхня мета — завдавати ударів в несподіваних місцях і хитрістю шкодити РФ за межами фронту.

Повідомляється, що при цьому між СБУ і ГУР є певне суперництво. СБУ відповідає за внутрішню безпеку, але діє й за межами України. Джерела у розвідці розповіли колумністу, що голова служби Василь Малюк інформував про "Павутину" президента, але тримав її в таємниці від інших високопосадовців. Про задум не знав навіть один з ключових заступників Малюка.

Лише за два дні до реалізації "Павутини" ГУР вдарило по базі в бухті Десантна — найвіддаленішій цілі у війні. Зі слів джерел у розвідці, для атаки застосували фугаси й БПЛА, при цьому дрони переважно мали відвертати увагу. Ціллю, як передавали у ЗМІ, була 55-та бригада морської піхоти, яка зокрема брала участь у боях під Маріуполем.

СБУ ж взяла на себе ініціативу з атак морських дронів, щоб змусити відступити Чорноморський флот РФ. У розробці БПЛА, за даними джерел, допомагали європейські розвідники. Зазначається, що спецслужба роздумувала над тим, щоб заховати безпілотники у вантажних контейнерах, щоб завдати удару по кораблях Росії і її союзників у північній частині Тихого океану.

Важливою ціллю для СБУ став незаконний Кримський міст, який уражали вже тричі. Водночас ГУР проводить широкі операції на території РФ та проти її сил по всьому світу. Зокрема, розвідка реалізовувала операцію в Африці, знищуючи там "вагнерівців" та зриваючи постачання в країну-агресорку.

Американські та українські джерела у розмові з Ігнатіусом зазначили, що готовність України проводити такі ризиковані шпигунські операції спричинила періодичну напруженість у відносинах зі США. Зокрема, Вашингтон рішуче не підтримує змогу, організовану українськими шпигунами, внаслідок якої загинула пропагандистка Дар’я Дугіна.

Повідомляється, що "новими полями битв" можуть стати країни, які межують з Україною, а також Придністров’я. Журналіст розповів, що Київ розглядав можливість наступу там, але відкинув цю ідею. Нині ж перекидання сил на ті території розглядає Кремль. Також небезпека поширення конфлікту впливає на Білорусь, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Німеччину, країни Балтії, Норвегію та Фінляндію.

Більшість цих країн підтримують Україну і, за інформацією газети, східноєвропейські столиці спецслужби використовують як центри для своїх операцій. Ігнатіус підкреслив, що, коментуючи війну в Україні, Трамп описував жахливі знімки від розвідки з відрізаними кінцівками й розтрощеними тілами, і це — не діти, які "б'ються в парку". Однак поки президент США відступає, кількість жертв і далі зростає.

Нагадаємо, вночі на 6 червня ЗС РФ атакували Україну "Шахедами" й ракетами. У Міноборони заявили про відповідь на "теракти київського режиму". Автор каналу Flightbomber розкритикував командування, назвавши такий удар ніяким.

Аналітики Defence Express повідомили, що для атаки РФ змогла здійняти лише 7 стратегічних бомбардувальників, завантажених максимально. "Відплата" Кремля, за їхньою оцінкою, лише підтвердила наявні тепер у нього проблеми з авіацією.