Скрытые удары по РФ меняют формат противостояния. Пока Дональд Трамп делает шаг назад, украинские спецслужбы ищут способы как можно больнее ударить по врагу в тылу.

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Об этом известно из колонки американского журналиста и романиста Дэвида Игнатиуса для газеты The Washington Post, где он является заместителем редактора, от 6 июня.

На минувших выходных стало известно о спецоперации "Паутина" — массированной атаке дронов СБУ по аэродромам на территории России. Некоторые сторонники Украины надеялись, что эти удары могут ознаменовать прорыв в войне. В то же время президент США Дональд Трамп 5 июня сравнил Украину и РФ с "двумя маленькими детьми, которые дерутся, как сумасшедшие, в парке". По его словам, иногда в таком случае лучше дать какое-то время на драку, а уже потом разнимать.

Отмечается, что после ухода республиканца от роли миротворца зависимость Украины от спецслужб усилится. На фронте будут сохранять господство БПЛА и артиллерия, но тайные операции могут перерасти в "грязную войну". В частности, речь идет об увеличении количества целенаправленных убийств, саботажа и ударов, которые поставляют оружие сторонам конфликта.

Игнатиус подчеркнул, что "Паутина" была смелой попыткой Украины перезагрузить мирные переговоры. Издание располагает информацией из разведывательных источников, что готовятся и другие сложные операции. Уже более 3 лет над тем, чтобы переносить борьбу на территорию врага, работают две спецслужбы — СБУ и ГУР. Их цель — наносить удары в неожиданных местах и хитростью вредить РФ за пределами фронта.

Сообщается, что при этом между СБУ и ГУР есть определенное соперничество. СБУ отвечает за внутреннюю безопасность, но действует и за пределами Украины. Источники в разведке рассказали колумнисту, что глава службы Василий Малюк информировал о "Паутине" президента, но держал ее в тайне от других высокопоставленных чиновников. О замысле не знал даже один из ключевых заместителей Малюка.

Всего за два дня до реализации "Паутины" ГУР ударило по базе в бухте Десантная — самой отдаленной цели в войне. По словам источников в разведке, для атаки применили фугасы и БПЛА, при этом дроны в основном должны были отвлекать внимание. Целью, как передавали в СМИ, была 55-я бригада морской пехоты, которая в том числе участвовала в боях под Мариуполем.

СБУ же взяла на себя инициативу по атакам морских дронов, чтобы заставить отступить Черноморский флот РФ. В разработке БПЛА, по данным источников, помогали европейские разведчики. Отмечается, что спецслужба раздумывала над тем, чтобы спрятать беспилотники в грузовых контейнерах, чтобы нанести удар по кораблям России и ее союзников в северной части Тихого океана.

Важной целью для СБУ стал незаконный Крымский мост, который поражали уже трижды. В то же время ГУР проводит широкие операции на территории РФ и против ее сил по всему миру. В частности, разведка реализовывала операцию в Африке, уничтожая там "вагнеровцев" и срывая поставки в страну-агрессора.

Американские и украинские источники в разговоре с Игнатиусом отметили, что готовность Украины проводить такие рискованные шпионские операции вызвала периодическую напряженность в отношениях с США. В частности, Вашингтон решительно не поддерживает операцию, организованную украинскими шпионами, в результате которой погибла пропагандистка Дарья Дугина.

Сообщается, что "новыми полями сражений" могут стать страны, которые граничат с Украиной, а также Приднестровье. Журналист рассказал, что Киев рассматривал возможность наступления там, но отверг эту идею. Сейчас же переброску сил на те территории рассматривает Кремль. Также опасность распространения конфликта влияет на Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Германию, страны Балтии, Норвегию и Финляндию.

Большинство этих стран поддерживают Украину и, по информации газеты, восточноевропейские столицы спецслужбы используют как центры для своих операций. Игнатиус подчеркнул, что, комментируя войну в Украине, Трамп описывал ужасные снимки от разведки с отрезанными конечностями и разбитыми телами, и это — не дети, которые "дерутся в парке". Однако пока президент США отступает, количество жертв продолжает расти.

Напомним, ночью на 6 июня ВС РФ атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. В Минобороны заявили об ответе на "теракты киевского режима". Автор канала Flightbomber раскритиковал командование, назвав такой удар никаким.

Аналитики Defence Express сообщили, что для атаки РФ смогла поднять только 7 стратегических бомбардировщиков, загруженных максимально. "Возмездие" Кремля, по их оценке, лишь подтвердило имеющиеся теперь у него проблемы с авиацией.