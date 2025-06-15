ГУР атаковало подстанцию в Калининграде: объекты ВПК и ВС РФ обесточены, — СМИ (видео)

Агенты ГУР в российском Калининграде совершили диверсию, обесточив ряд предприятий ВПК и ВС РФ, сообщили СМИ собеседники в разведке. Сумма ущерба пока составляет около $5 млн.

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Около 4 утра 14 июня агенты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали электроподстанцию в российском Калининграде. В результате чего местные объекты, связанные с ВПК и ВС РФ, остались без света, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в разведке.

Собеседники сообщили журналистам, что агенты слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора. Впоследствии был осуществлен поджог этого объекта.

Впоследствии на месте диверсии возник пожар, который сильно повредил подстанцию. Это привело к обесточиванию ряда расположенных рядом российских предприятий и военных. Сейчас источники в ГУР оценивают сумму нанесенного ущерба для РФ в размере $5 млн.

"Мы еще раз напоминаем, что Россия больше не имеет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или местоположения", — отметил источник.

Ранее стало известно, что СБУ и ГУР готовят новые операции наподобие "Паутины". Журналисты указывают, что украинские спецслужбы ищут способы как можно больнее ударить по врагу в тылу.

Впоследствии сообщалось, что ГУР уничтожили миллионного оккупанта. Там сообщили, что этот солдат приехал с Камчатки и был военнослужащим Тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.