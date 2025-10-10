У РФ блокують виїзд чоловіків і надсилають електронні повістки: чи готуються до нової війни (фото)

Влада Російської Федерації 1 жовтня почала осінній призов на строкову службу і вже 10 днів розсилає росіянам електронні повістки, які блокують виїзд за кордон. Перед цим західні аналітики попереджали про загрозу нової війни, яка почнеться у Європі, а в Україні говорили про брак солдатів у російській армії.

Росіянам масово блокують виїзд за кордон через електронні повістки, написали у Telegram-каналі росЗМІ Baza. Новація з цифровими повістками стосується чотирьох регіонів і, серед іншого, зачепила жителів Москви. Вказується, що отримувачі такий цифрових "запрошень" у ЗС РФ опинились у спеціальному реєстрі і їх не випустять, поки вони не з'являться до військкомату.

З'ясувалось, що російська влада запровадила експериментальну систему електронних повісток, яку вирішили тестувати під час призову на строкову службу восени 2025 року. Новація зачепила поки що лише чотири регіони — Москва (13 млн населення), Рязанська та Сахалінська області (1 млн та 450 тис. відповідно), республіка Марій Ел (666 тис.).

У каналі опублікували два скриншоти з даними про електронні повістки. Міноборони РФ попередило росіянина, що дані про його повістку розміщені у спеціальному реєстрі й з цього моменту у нього є сім днів, щоб добровільно прийти до військкомату. Якщо цього не зробити, негайно заблокується виїзд за кордон. Якщо ж росіянин ігноруватиме повістку ще 20 днів, то не зможе отримати кредит, інформує Міноборони РФ. Крім того, будуть проблеми з реєстрацією майнових прав (на транспорт, нерухомість) та з підприємницькою діяльністю.

Війна РФ і НАТО - електронна повістка москвичу Фото: Baza Війна РФ і НАТО - електронна повістка та погрози російського Міноборони Фото: Baza

"Безліч росіян заблокували виїзд із РФ — все через повномасштабний запуск проєкту електронних повісток. Усі, чиї імена розміщені у реєстрі повісток, тепер не можуть виїхати за кордон", — ідеться у дописі росЗМІ.

Baza посилається на власні джерела, які розповіли, що електронні повістки приходять москвичам та жителям трьох регіонів рано вранці — близько 6 год. З того моменту починає діяти заборона на виїзд, яку, як запевняє Міноборони РФ, можна зняти, просто прийшовши у військкомат.

Війна РФ і НАТО — деталі осіннього призову

Осінній призов 2025 року РФ відбудеться з 1 жовтня до 31 грудня, вказано у відповідному указі російського президента Володимира Путіна. Кількість росіян 18-30 років, які поповнять лави ЗС РФ, — 135 тисяч осіб, ідеться у заяві росЗМІ "Интерфакс". При цьому російське командування запевняє, що вони пройдуть строкову службу і їх не направлятимуть на війну в Україну.

На подію відреагував речник Добровольчої армії України Сергій Братчук, який пояснив, що осінній призов у РФ — це прихована мобілізація. Росіян, які потрапили в армію, примушують підписувати контракти, а населення при цьому не протестує.

29 вересня президент України Володимир Зеленський висловився щодо масштабної мобілізації у РФ та можливості нової війни. Президент заявив, що Кремль набирає велику армію і це говорить про готовність почати повномасштабну війну у Європі. 9 жовтня глава держави розповів про зростання можливостей ЗСУ, які отримали ракети "Фламінго", "Нептун", дрон "Рута" тощо.

Нагадуємо, 10 жовтня стало відомо про підготовку країн Балтії до війни з РФ і про те, як будуть рятувати цивільне населення.