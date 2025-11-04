У Росії запровадили цілорічний призов: Путін наказав мобілізувати без перерви та залучати резервістів, — росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін затвердив закон, який дозволяє проводити призов на військову службу без сезонних перерв — з 1 січня по 31 грудня. Окрім цього, ухвалено закон про залучення резервістів до охорони стратегічних об’єктів.

Як повідомляє "РИА Новости", документ оприлюднено на офіційному порталі правових актів РФ. Відповідно до нового закону, від 1 січня 2026 року призов громадян на строкову службу в Росії здійснюватиметься протягом усього календарного року без поділу на весняну та осінню кампанії.

Автори законопроєкту — голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов та його перший заступник Андрій Красов. Вони пояснили, що документ спрямований на "систематизацію роботи військкоматів" та дозволить "планово формувати контингенти військовослужбовців".

Попри цілорічний період мобілізації, відправлення призовників до місць служби відбуватиметься двічі на рік — з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня. Також визначено категорії громадян, для яких встановлюватимуться індивідуальні строки відправлення.

Згідно з новими правилами, повістки тепер можна розміщувати у державному електронному реєстрі, а термін явки до військкомату не повинен перевищувати 30 днів з моменту публікації повідомлення. Військові комісаріати також отримують право видавати виписки з електронного реєстру військового обліку, включно з довідками у цифровому форматі.

Крім того, законом передбачено нові обов’язки для призовних комісій, які мають організовувати медичні огляди та психологічний відбір громадян, що не перебувають у запасі.

Паралельно Путін підписав ще один закон, який дозволяє залучати резервістів до охорони критично важливих об’єктів інфраструктури. Російські медіа зазначають, що йдеться про посилення контролю над військовими та енергетичними структурами.

Нагадаємо, що у 2022 році Росія вперше з часів Другої світової війни оголосила часткову мобілізацію для участі у війні проти України. Відтоді Кремль поступово розширює повноваження військових комісаріатів і переводить військовий облік в електронну форму, що дозволяє розсилати повістки онлайн та контролювати виїзд чоловіків за кордон.

