РФ вполне готова для "гибридной" войны с НАТО: почему хватает денег и рекрутов

Осенью 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о призыве двух миллионов резервистов и разрешил их привлекать для боевых действий за пределами государства. В то же время мировые экономисты видят проблемы с нефтеперерабатывающей отраслью, а военные эксперты — эскалацию заявлений о ядерном оружии и войне со странами НАТО. Аналитик объяснил, действительно ли у РФ есть ресурсы для еще одного фронта.

Агрессия против Европы в серой зоне стоит России в разы дешевле, чем война в Украине.

Многие считают, что Россия не сможет открыть новый фронт против НАТО или остальной Европы, потому что ее экономика находится в плачевном состоянии и уже истощена войной в Украине. Действительно, по оценкам Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT), российская экономика дышит на ладан. BOFIT отслеживает состояние экономики РФ на протяжении 30 лет.

Фокус перевел статью аналитика стратегического аналитика Дэвида Роша для Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI). Аналитик попытался ответить на вопрос, есть ли у Кремля достаточное количество солдат и других ресурсов для еще одной войны. В статье — анализ ситуации с точки зрения экономических возможностей РФ.

Відео дня

Но данные BOFIT не свидетельствуют, что российская экономика находится на грани коллапса. Анализ BOFIT убедительно демонстрирует, что военная экономика России поглощает любые экономические показатели, которые имеют значение для долгосрочного процветания. Производительность гражданской экономики, инвестиции, социальная сфера и благосостояние населения — все это приносится в жертву имперским амбициям Путина. Однако это не означает, что Путин не готов достигать своих целей до тех пор, пока население готово мириться с затратами. Долгосрочный экономический спад еще не означает близкого экономического коллапса.

На самом деле:

Ядерные государства в экономическом упадке могут представлять даже большую угрозу на мировой арене, чем благополучные.

Нынешняя Россия, как и Советский Союз до нее, имеет чрезвычайно высокий "коэффициент жертвенности" — способность направлять ВВП на поле боя вместо гражданских нужд. Российская экономика направляет на поле боя около 10-12 долларов на каждые 100 долларов ВВП. США тратили на военные нужды менее 20 центов на каждые 100 долларов ВВП в год с января 2022 года по декабрь 2024 года (в общей сложности 0,53% ВВП). После этого жертва оказалась слишком болезненной для избирателей! Уровень жертвенности России также значительно превышает уровень Китая.

Как заметила Маргарет Тэтчер, обсуждая катастрофу атомной подводной лодки "Курск" в сентябре 2000 года, россияне "не такие, как мы. Они по-прежнему не ценят человеческую жизнь так, как мы". Правительство России олицетворяет этику дегуманизации. А население РФ терпит от рук своего правительства страдания, которые вряд ли потерпели бы другие общества — независимо от того, живут они в условиях автократии или демократии.

Если бы Россия открыла еще один фронт против Европы, она постаралась бы избежать изнурительной войны, как в Украине. Целью войны стало бы покорение Европы. Война велась бы на поле боя, но с широким использованием инструментов "серой зоны", таких как дезинформация, кибервойна и непосредственный саботаж. Стоимость такого конфликта, хотя и значительная, составила бы лишь малую толику затрат на войну на истощение в Украине — по крайней мере, на ее начальных этапах. По приблизительным подсчетам, такой фронт в серой зоне мог бы стоить России дополнительно 2-3% ВВП к общим затратам в 9-10% ВВП на войну в Украине.

В целом многие факторы, определяющие экономическую устойчивость нового антинатовского фронта для России, вовсе не являются экономически целесообразными. Но есть один критически важный для военной машины показатель, который нельзя обойти: демография. Не закончатся ли у Кремля солдаты?

Экономика истощения

Путин проявил политическую мудрость, не заставляя молодых людей идти на войну (после первых ошибок, которые привели к массовому бегству из России). Он привлекает молодежь на войну с помощью очень выгодных контрактов и компенсаций родственникам в случае смерти. Да, призыв на военную службу до сих пор существует, и хотя призывники не должны участвовать в "СВО", многие из них все же соглашаются на выгодные контракты. В любом случае, политическим результатом стало предотвращение роста антиправительственных настроений, подобных тем, что возникли во время войны в Афганистане, в которой участвовали призывники.

Выплата при подписании трехлетнего контракта составляет 40-50 тысяч долларов, а заработная плата — 2380 долларов в месяц. Средняя заработная плата в частном секторе России составляет 1230 долларов в месяц, а в более бедных регионах к востоку от Москвы — 600 долларов в месяц. Большинство солдат родом именно из бедных районов (Сибирь и Дальний Восток).

Предположим, что России необходимо набирать 500 тысяч "новых" солдат в год, при этом подписной бонус составляет 45 тысяч долларов, что в сумме дает 22,5 миллиарда долларов, или 1% ВВП и 6% бюджетных расходов. Эти расходы будут все больше ограничивать рекрутинг, но с некоторыми оговорками.

Во-первых, предполагается, что все выплаты за подписание новых контрактов за год будут составлять незначительное увеличение бюджетных расходов. На самом деле по крайней мере половина из них уже учтена в бюджете для существующих контрактов. Таким образом, маргинальность окажется меньше. Во-вторых, предполагается, что заработная плата новых рекрутов равна заработной плате тех, кого они заменяют. Но она может возрасти, что сделает проблему более острой. В-третьих, существуют предельные издержки государственных выплат демобилизованным раненым солдатам, которые постоянно добавляются к указанным здесь расходам.

В России по-прежнему проживает 7-8 миллионов мужчин в возрасте от 21 до 29 лет. Фактическое количество мужчин, годных к военной службе, гораздо выше — по некоторым оценкам, оно составляет более 20 миллионов. Средний возраст населения России — 40 лет.

Важно

Ядерные игрища Путина: что стоит за действиями России вокруг ЗАЭС и ЧАЭС

Но давайте исходить из более низкого показателя в 7 миллионов. В "СВО" участвуют 600 тысяч российских солдат. Потери составляют 360 тысяч человек в год, и еще 100 тысяч человек в год нужно заменить после окончания контракта. Таким образом, Путину нужно почти 500 тысяч новых солдат в год. С резервом в 7 миллионов молодых людей это возможно в течение очень долгого времени, при условии, что они готовы подписывать контракты.

Бюджетные расходы на оплату пушечного мяса превышают расходы на мешки для тел. Но это все равно не является серьезным ограничением. Оплата трехлетнего контракта для 500 тысяч солдат в год обходится российскому правительству в 1% ВВП. Эти расходы будут расти, поскольку массовое возвращение на родину в гробах будет снижать привлекательность будущих контрактов.

В то же время будут расти и расходы на выплату помощи семьям погибших и раненых солдат. Если сложить все это вместе, по "приблизительной оценке" экспертов, совокупный эффект будет заключаться в росте дефицита бюджета на 1,5% в год.

Что еще хуже, рост ВВП упал с 4% до 1,4% в год и, похоже, останется на этом уровне. Результатом станет дефицит бюджета в 8-9% через 5 лет. Конечно, Россия по-прежнему имеет 30% ВВП в виде сбережений (потому что они не могут легально покинуть Россию) и послушную банковскую систему, которая предоставляет кредиты тем, кому ей велят. Но при таком уровне бюджетного дефицита и накопления суверенного долга результат уже предрешен.

Однако вся загвоздка в том, что день расплаты для российской экономики еще довольно далек. Сама по себе экономика может продержаться в таком состоянии 3-5 лет. Россия, вероятно, продолжит приходить в упадок почти по всем показателям, за исключением ее способности вести войну.

И это она может и будет делать. Для россиян перспективы не выглядят радужными. Но революция изнутри маловероятна. Конечно, в долгосрочной перспективе "военная экономика" неустойчива. К сожалению, ухудшение ситуации вряд ли принесет облегчение остальным из нас.

Об авторе

Дэвид Рош — стратегический аналитик в Quantum Strategy, глобальной компании по финансовому анализу со штаб-квартирой в Сингапуре. Ранее он занимал должность руководителя отдела исследований и глобального стратегического аналитика в Morgan Stanley, а затем президента и глобального стратегического аналитика в Independent Strategy в Лондоне.