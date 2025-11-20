Німеччина "в шоці": США відходять від керівництва НАТО в Європі і вже знайшли наступника

Спецпредставник президента Трампа в альянсі Метью "Метт" Вітакер заявив, що Німеччина має взяти на себе командування силами НАТО в Європі. Чим шокував німецького генерала НАТО, який сидів поруч із ним.

Метью Вітакер сказав, що довгостроковою "бажаною метою" Вашингтона є призначення Берліном верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (Saceur), оскільки Європа бере на себе дедалі більше відповідальності за власну оборону, повідомляє The Times.

Посланець Трампа шокував публіку на конференції в Берліні

Протягом усієї історії альянсу пост Верховного головнокомандувача незмінно обіймав чотиризірковий генерал США, відтоді як 1951 року Дуайт Ейзенхауер став першим командувачем, який обійняв цю посаду. З липня цю посаду обіймає Алексус Гринкевич, генерал ВПС США.

Логіка завжди полягала в тому, що в разі війни командувачу необхідно буде контролювати масштабне розгортання американських сил, потенційно включно з ядерною зброєю, і тому йому знадобляться тісні стосунки з президентом США і його повна довіра.

Відео дня

Багато європейських столиць також розглядають цю угоду як найважливіший символ прихильності Америки гарантування безпеки свого континенту.

Білий дім уперше розглядав можливість передавання ролі Верховного головнокомандувача європейському генералу навесні, незабаром після повернення Трампа до влади. Наскільки відомо, високопоставлені республіканці в Конгресі відрадили Трампа від цієї ідеї після того, як європейські дипломати звернулися до них із проханням втрутитися.

Однак Метт Вітакер, якого в Європі вважають ключовим співрозмовником, що має повагу президента США, публічно озвучив цю концепцію на Берлінській конференції з безпеки у вівторок, 18 листопада.

Посол США в НАТО заявив, що Трамп повністю розуміє важливість альянсу, а підтримка Вашингтоном його центрального положення статті 5 про взаємну оборону залишається "непохитною".

Потім він обсипав похвалами Німеччину за посередництво в досягненні нової мети НАТО для союзників щодо витрат 3,5% свого ВВП на збройні сили і ще 1,5% на ширші статті витрат на безпеку, а також за розроблення плану з досягнення цієї мети до 2029 року.

Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 19 листопада визнав, що цієї мети не буде досягнуто, прогнозуючи, що видатки на оборону сягнуть лише 3,05% ВВП через чотири роки. Раніше цього року міністр фінансів Ларс Клінгбайль обіцяв 3,5%.

Незважаючи на це, Вітакер привітав Берлін, назвавши його "наочним прикладом" для інших союзників, і закликав їх "активізуватися" і наслідувати приклад Німеччини у "зміцненні стримувального потенціалу альянсу і підтримці України".

На запитання, чи не створить військове посилення Європи якихось ускладнень для США, він відповів: "Я з нетерпінням чекаю на той день, коли Німеччина приїде до США і скаже: "Ми готові зайняти пост верховного головнокомандувача ОЗС НАТО". Думаю, до цього ще далеко, але я з нетерпінням чекаю цих обговорень".

Пізніше Вітакер додав: "Можливо, через 15 років, а може й раніше, у нас буде дискусія, під час якої Європа заявить про свою готовність узяти на себе істинне лідерство, яке Сполучені Штати здійснювали протягом останніх 76 років від часу заснування НАТО".

У відповідь генерал-лейтенант Вольфганг Він, представник Німеччини у військовому комітеті НАТО, заявив, що він "трохи здивований" цією пропозицією.

"Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, чотиризірковий генерал США, — це дуже, дуже важлива посада, не тільки в політичному плані. Він має можливість безпосередньо підпорядковуватися президенту США, і в нього є важливіші справи в Європі. Ми, німці, прагнемо зробити більше. Ми займемо нові посади... на провідних ролях, але нам варто двічі подумати про його позицію", — сказав Він.

Водночас Вітакер заявив, що хоч Трамп і розуміє важливість НАТО і партнерства із союзниками, але він очікує "набагато більшого, ніж, імовірно, коли-небудь очікувала більшість президентів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через штучні перешкоди війська НАТО їхатимуть на схід 45 днів, а це надто довго в разі нападу Російської Федерації.

А раніше Міністерство оборони Німеччини оцінило готовність РФ атакувати країну-члена НАТО. На думку Бундесверу, Москва готова в будь-який момент завдати обмеженого удару, і рішення про напад залежить від рішучості Заходу.