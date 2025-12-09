"Донбас — історична територія Росії": Путін знову пообіцяв досягти цілей війни

Президент Росії Володимир Путін дав чергову пресконференцію, де традиційно для себе заявив про намір довести так звану "спеціальну воєнну операцію" до досягнення цілей.

Крім того Путін зробив заяву щодо окупованих українських територій. Путіна цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Зокрема російський президент відзначив важливість "повернення" територій України, які були окуповані під час повномасштабної війни.

"Росія створювалася таким чином, що це завжди було частиною Росії, тут питань не було. Це історичний факт. І навіть при створенню Радянського Союзу тривали суперечки. Я вже казав про це — Донбас увійшов до складу РРФСР, а потім Володимир Ілліч (Ленін — ред.) вирішив, це пряма мова з документа, "перерішати". І все, він "перерішив", Донбас віддали Україні", — заявив Путін.

Також Путін вчергове заявив, що війна буде доведена до всіх заявлених цілей.

Перемовини щодо завершення війни

Нагадаємо, раніше The Guardian звернуло увагу, що позиція президента США Дональда Трампа дуже перегукується з ідеями Володимира Путіна. При цьому позиція президента РФ Володимира Путіна залишається стійкою: в угоді обов'язково має йтися про території. Щоб очільник Кремля підписав угоду, Вашингтон "шукає варіанти", щоб Київ погодився на вимоги Москви.

Також стало відомо, що мирна пропозиція, яку зараз пропонують Україні США, стала ще гіршою для Києва після того, як радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели 2 грудня п'ятигодинну зустріч очільником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, Кушнер та Віткофф розраховували, що під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський погодиться віддати РФ всю територію Донецької області.

Трамп звинувачував Зеленського у тому, що той досі не ознайомився з мирним планом. Утім згодом у ЗМІ пояснили, що Зеленський ще не ознайомився з новими поправками до мирного плану Трампа, які розглядали у США, оскільки обговорювати це питання із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим телефоном не став через ризик прослуховування.