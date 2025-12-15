Впервые в Европе: Украина и Германия запустят совместное производство боевых дронов

Украинские беспилотники будут производиться в промышленных масштабах в Европе в рамках новой инициативы "Строим вместе с Украиной".

Производство дронов запускают немецкая компания Quantum Systems и украинская Frontline Robotics, объединившись в совместное предприятие Quantum Frontline Industries" (QFI), которое создаст первую в Европе полностью автоматизированную промышленную производственную линию по выпуску беспилотников для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Quantum Systems.

В рамках инициативы "Строим вместе с Украиной" новое предприятие будет заниматься серийным производством проверенных в боевых условиях многоцелевых беспилотников, разработанных украинской компанией Frontline Robotics. Quantum Systems предоставит промышленную инфраструктуру и производственные операции, а Frontline Robotics — лицензированные разработки, обучение и полную поддержку на протяжении всего жизненного цикла в соответствии со стандартами НАТО

100% систем, произведенных в Германии, будут поставлены ВСУ в объемах, определенных Министерством обороны Украины.

"Производственная линия объединит проверенные в боевых условиях украинские технологии с немецкой промышленной автоматизацией, создав новую модель трансграничного оборонного совместного производства: немецкую модель", – говорится в заявлении. Кроме того, будут созданы рабочие места для украинцев.

"Украинцы совершили революцию в войне с использованием беспилотников, теперь мы вместе совершим революцию в промышленной войне. Для Quantum Systems это логичный следующий шаг, основанный на нашем проверенном опыте поддержки Украины. Вместе с Frontline Robotics мы будем опираться на наш проверенный опыт и создадим первые в Европе зарубежные производственные мощности такого масштаба для Украины", – отметили в немецкой компании.

В свою очередь украинская сторона подчеркнула, что рассматривает совместную работу как важную миссию.

"Мы уверены, что наш пример проложит путь для будущих подобных проектов. Это сотрудничество обеспечит Силы обороны Украины тысячами беспилотников для противодействия российскому агрессору", – сказал Евгений Третьяк, генеральный директор Frontline Robotics.

Запуск QFI является продолжением стратегического партнерства двух компаний, подписанного ранее в этом году. Информация о местонахождении немецко-украинского предприятия не будет разглашаться в целях безопасности.

В августе 2024 года Quantum-Systems запустили в Украине производство БПЛА Vector. Дроны собирают из готовых комплектов, прибывающих из Германии, хотя используются также украинские детали, например, CRPA-антеннами.

В прошлом месяце стало известно, что в Польше запустят производство морских беспилотников Seawolf в рамках инвестиций норвежской компании Kongsberg, направленных на построение новой архитектуры безопасности для Балтийского моря.

Напомним, украинский стартап Strug разрабатывает беспилотные лодки, которые несут на себе ударные FPV-дроны, увеличивая тем самым их дальность поражения.

Ранее также сообщалось, что Quantum Systems создала ракетный дрон Jäger против "Шахедов".