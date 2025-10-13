Quantum Systems создала ракетный дрон Jäger против "Шахедов": украинский военный оценил

Немецкая компания Quantum Systems тестирует новый дрон-перехватчик с рабочим названием Jäger ("Охотник"), способный гнаться за воздушной целью со скоростью 405 км/ч.

Разработчики учли требования к перехватчикам, которые выявила война в Украине, и могут быстро усовершенствовать новый беспилотник под нужды военных, как раньше сделала это с разведчиком Vector. Так украинский военнослужащий Александр Карпюк написал на своей странице в социальной сети Facebook, оценив "Охотника".

Беспилотник имеет максимальную оперативную высоту 5 км, скорость до 405 км/ч, дальность 25 км и боеголовку 0,8 кг. Александр Карпюк обратил внимание, что Jäger оснащен твердотопливным ракетным ускорителем, который должен максимально быстро вывести дрон на рабочую высоту для тарана цели.

"Это очень важно и некоторые украинские производители только начинают внедрять это решение", — подчеркнул военный.

Quantum Systems оснастила дрон Jäger гибридной силовой установкой Фото: Quantum Systems

В Quantum Systems рассказали немецкому изданию Hartpunkt, что сначала перехватчик вылетает из пускового контейнера с помощью четырех электромоторов, после чего включается и ракетный двигатель и работает около 5 секунд. Он позволяет быстро подниматься, чтобы эффективнее поражать быстролетящие беспилотники противника. Когда топливо заканчивается, тягу обеспечивает электропривод.

Как ранее заявил соучредитель и содиректор Quantum Systems Флориан Зайбель в LinkedIn, комбинированная система привода дрона позволяет ему подниматься на высоту 4000 метров за 30 секунд. Он также намекнул, что Jäger сможет охотиться на ударные беспилотники "Шахед", которые Россия использует против Украины.

Испытания дрона Jäger

"Вообще Quantum Systems один из производителей очень быстро и правильно лечат недостатки своих дронов и внедряют правильные технические решения. Их Vector очень быстро прошел путь от БПЛА для полицейских операций до качественного военного БПЛА. Думаю, что и этот зенитный дрон будет иметь соответствующие черты", — предполагает Александр Карпюк.

Quantum Systems прогнозирует, что стоимость Jäger составит несколько тысяч евро. Он также получит систему связи, защищенную от помех, и возможность работы без спутниковой навигации. На завершающем этапе разработки ожидается высокая степень автоматизации процесса перехвата и его отсутствие без участия человека.

По информации от представителя Quantum Systems, разработка перехватчика уже завершена, готовится запуск производства. В эксплуатацию дрон может поступить уже до конца 2025 года. Дальнейшие шаги компания будет выполнять совместно с заказчиком, учитывая специфические потребности.

В августе 2024 года Quantum-Systems запустили в Украине производство БПЛА Vector. Дроны собирают из готовых комплектов, прибывающих из Германии, хотя используются также украинские детали, например, CRPA-антеннами.

В августе 2025 года писали, что Украина получила от Германии новый БПЛА Vector AI. Благодаря искусственному интеллекту он может определять направление и расстояние артиллерийского обстрела, а также фиксировать выстрелы из стрелкового оружия.