Quantum Systems створила ракетний дрон Jäger проти "Шахедів": український військовий оцінив

Німецька компанія Quantum Systems тестує новий дрон-перехоплювач із робочою назвою Jäger ("Мисливець"), здатний гнатися за повітряною ціллю зі швидкістю 405 км/год.

Розробники врахували вимоги до перехоплювачів, які виявила війна в Україні, і можуть швидко вдосконалити новий безпілотник під потреби військових, як раніше зробила це з розвідником Vector. Так український військовослужбовець Олександр Карпюк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, оцінивши "Мисливця".

Безпілотник має максимальну оперативну висоту 5 км, швидкість до 405 км/год, дальність 25 км і боєголовку 0,8 кг. Олександр Карпюк звернув увагу, що Jäger оснащений твердопаливним ракетним прискорювачем, який має максимально швидко вивести дрон на робочу висоту для тарана цілі.

"Це дуже важливо і деякі українські виробники тільки починають впроваджувати це рішення", — наголосив військовий.

Quantum Systems оснастила дрон Jäger гібридною силовою установкою Фото: Quantum Systems

У Quantum Systems розповіли німецькому виданню Hartpunkt, що спочатку перехоплювач вилітає з пускового контейнера за допомогою чотирьох електромоторів, після чого вмикається і ракетний двигун, який працює близько 5 секунд. Він дає змогу швидко підніматися, щоб ефективніше вражати безпілотники противника, які швидко летять. Коли паливо закінчується, тягу забезпечує електропривод.

Як раніше заявив співзасновник і співдиректор Quantum Systems Флоріан Зайбель у LinkedIn, комбінована система приводу дрона дає йому змогу підніматися на висоту 4000 метрів за 30 секунд. Він також натякнув, що Jäger зможе полювати на ударні безпілотники "Шахед", які Росія використовує проти України.

Випробування дрона Jäger

"Взагалі Quantum Systems один із виробників, які дуже швидко і правильно лікують недоліки своїх дронів і впроваджують правильні технічні рішення. Їхній Vector дуже швидко пройшов шлях від БПЛА для поліцейських операцій до якісного військового БПЛА. Думаю, що і цей зенітний дрон матиме відповідні риси", — припускає Олександр Карпюк.

Quantum Systems прогнозує, що вартість Jäger становитиме кілька тисяч євро. Він також отримає систему зв'язку, захищену від перешкод, і можливість роботи без супутникової навігації. На завершальному етапі розробки очікується високий ступінь автоматизації процесу перехоплення і його відсутність без участі людини.

За інформацією від представника Quantum Systems, розробку перехоплювача вже завершено, готується запуск виробництва. В експлуатацію дрон може надійти вже до кінця 2025 року. Подальші кроки компанія виконуватиме спільно із замовником, враховуючи специфічні потреби.

У серпні 2024 року Quantum-Systems запустили в Україні виробництво БПЛА Vector. Дрони збирають із готових комплектів, що прибувають із Німеччини, хоча використовуються також українські деталі, наприклад, CRPA-антенами.

У серпні 2025 року писали, що Україна отримала від Німеччини новий БПЛА Vector AI. Завдяки штучному інтелекту він може визначати напрямок і відстань артилерійського обстрілу, а також фіксувати постріли зі стрілецької зброї.