Уперше в Європі: Україна та Німеччина запустять спільне виробництво бойових дронів

Українські безпілотники вироблятимуть у промислових масштабах у Європі в межах нової ініціативи "Будуємо разом з Україною".

Виробництво дронів запускають німецька компанія Quantum Systems і українська Frontline Robotics, об'єднавшись у спільне підприємство "Quantum Frontline Industries" (QFI), яке створить першу в Європі повністю автоматизовану промислову виробничу лінію з випуску безпілотників для Збройних сил України. Про це повідомляє Quantum Systems.

У межах ініціативи "Будуємо разом з Україною" нове підприємство займатиметься серійним виробництвом перевірених у бойових умовах багатоцільових безпілотників, розроблених українською компанією Frontline Robotics. Quantum Systems надасть промислову інфраструктуру і виробничі операції, а Frontline Robotics — ліцензовані розробки, навчання і повну підтримку протягом усього життєвого циклу відповідно до стандартів НАТО.

100% систем, вироблених у Німеччині, буде поставлено ЗСУ в обсягах, визначених Міністерством оборони України.

"Виробнича лінія об'єднає перевірені в бойових умовах українські технології з німецькою промисловою автоматизацією, створивши нову модель транскордонного оборонного спільного виробництва: німецьку модель", — йдеться в заяві. Крім того, буде створено робочі місця для українців.

"Українці зробили революцію у війні з використанням безпілотників, тепер ми разом зробимо революцію в промисловій війні. Для Quantum Systems це логічний наступний крок, заснований на нашому перевіреному досвіді підтримки України. Разом із Frontline Robotics ми будемо спиратися на наш перевірений досвід і створимо перші в Європі закордонні виробничі потужності такого масштабу для України", — зазначили в німецькій компанії.

Зі свого боку українська сторона наголосила, що розглядає спільну роботу як важливу місію.

"Ми впевнені, що наш приклад прокладе шлях для майбутніх подібних проєктів. Ця співпраця забезпечить Сили оборони України тисячами безпілотників для протидії російському агресору", — сказав Євген Третяк, генеральний директор Frontline Robotics.

Запуск QFI є продовженням стратегічного партнерства двох компаній, підписаного раніше цього року. Інформацію про місцезнаходження німецько-українського підприємства не розголошуватимуть з метою безпеки.

У серпні 2024 року Quantum-Systems запустили в Україні виробництво БПЛА Vector. Дрони збирають із готових комплектів, що прибувають із Німеччини, хоча використовуються також українські деталі, наприклад, CRPA-антенами.

Минулого місяця стало відомо, що в Польщі запустять виробництво морських безпілотників Seawolf у рамках інвестицій норвезької компанії Kongsberg, спрямованих на побудову нової архітектури безпеки для Балтійського моря.

Нагадаємо, український стартап Strug розробляє безпілотні човни, які несуть на собі ударні FPV-дрони, збільшуючи тим самим їхню дальність ураження.

Раніше також повідомлялося, що Quantum Systems створила ракетний дрон Jäger проти "Шахедів".