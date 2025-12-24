"Не моя вина": німецька партія "зливає" росіянам маршрути постачання зброї до України, — ЗМІ

Німецьку правоекстремістську партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) звинувачують у спробах через парламентські запити отримати конфіденційну інформацію про маршрути постачання західного озброєння в Україну та засоби захисту від російських безпілотників.

Найбільший інтерес до секретних даних проявив депутат від AfD у парламенті Тюрингії Рінго Мюльман, пише Politico.

Користуючись своїм депутатським статусом, він неодноразово звертався до уряду регіону з вимогами надати детальну інформацію про логістику військових вантажів. Зокрема, у вересні 2025 року Мюльман надіслав запит щодо обсягів військового транзиту через Тюрингію з 2022 року, вимагаючи розбивки за видами транспорту, кількістю перевезень та вказанням конкретних місць зупинок техніки.

Крім того, у червні політик подав вісім запитів, що стосувалися систем захисту від дронів, які використовує поліція регіону. Мюльман вимагав розкрити перелік технічних засобів, а також надати результати їхніх випробувань.

Міністр внутрішніх справ Тюрингії Георг Маєр прямо звинуватив AfD у виконанні завдань Кремля. За його словами, інтерес депутатів до критичної інфраструктури та боротьби з гібридними загрозами є аномальним для регіонального рівня, оскільки місцеві ландтаги не мають повноважень у сфері оборони чи зовнішньої політики.

Сам депутат не вважає свої дії шпигуванням на користь РФ.

"Міністр повинен надавати відповіді. Якщо в якийсь момент така відповідь становить небезпеку, то шпигунство — це не моя вина, а вина міністра, тому що він розкрив інформацію", — заявив Мюльман.

Депутат Рінго Мюльман Фото: REUTERS

Журналісти проаналізували та дійшли висновку, що з початку 2020 року депутати AfD у парламентах німецьких земель подали понад 7 тисяч запитів, пов'язаних із національною безпекою, що значно більше, ніж будь-яка інша політична сила Німеччини. У Тюрингії, де місцева розвідка визнала AfD екстремістським угрупованням, партія подала майже 70% від усіх парламентських запитів поточного циклу. У Бундестазі цей показник перевищує 60%.

Голова спеціальної комісії Бундестагу з контролю за розвідкою Марк Генріхман зазначив, що навіть якщо уряд не надає секретних даних напряму, російська розвідка здатна скласти цілісну картину маршрутів постачання та вразливостей безпекової системи, аналізуючи величезну сукупність окремих відповідей на запити AfD.

