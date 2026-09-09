Германия поворачивает вправо: чем победа АдГ грозит Украине и почему радуются в Москве

Победа АдГ в Саксонии-Анхальт стала сигналом о системном кризисе в Германии. Ультраправые впервые с 1945 года получили большинство в одной из земель, и эксперты называют это началом консервативного поворота в Европе. Для Украины это может означать потерю ключевого союзника и изменение всей военной поддержки. Подробности — в материале Фокуса.

Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла первое место на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. Канцлер Мерц заявил, что "глубоко потрясен" победой ультраправой АдГ. По его мнению, это "самое серьезное поражение ХДС на выборах за последние десятилетия", которое повлияет на международную ситуацию.

"Мы все глубоко потрясены. Мы не ожидали этого в таком виде. Со вчерашнего дня что-то изменилось не только в Саксонии-Анхальт, но и во всей Германии. И результаты этих выборов будут иметь последствия. В том числе и для меня лично. Они также повлияют на международную ситуацию. Если вы посмотрите только на тех, кто поздравлял их вчера, это покажет степень международного внимания, которое привлекают результаты этих выборов", — заявил Мерц.

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Он также заявил, что в России победа АдГ вызывает "особую радость". А все потому, что лидер АдГ Ульрих Зигмунд заявил Deutsche Welle, что голосование показало: "немцы не хотят быть втянутыми в войну в Украине".

Отдав голоса АдГ, избиратели среди прочего выразили требование прекратить войну в Украине, сказал Зигмунд, отвечая на вопрос DW о том, какой сигнал посылает России победа этой партии на земельных выборах.

"Это четкий призыв к миру. В этом заключается решающий момент", — заявил кандидат в премьер-министры Саксонии-Анхальт от АдГ.

Зигмунд выступил против помощи Украине, сказав, что его избиратели "не хотят, чтобы их втянули" в эту войну. По его словам, они не считают необходимым "направлять миллиарды" на помощь Украине.

Призвав "сесть за стол переговоров" и проявить "взаимное уважение", лидер АдГ в Саксонии-Анхальт также заявил, что "хорошие отношения с Россией столь же важны, как и хорошие отношения с Украиной, с американцами, с китайцами или кем-либо другим".

Один из лидеров ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла изложил позицию партии по поводу войны в Украине. Он категорически выступил против антироссийских санкций и поставки оружия украинской армии, а также назвал "суверенитетом" дружеские отношения с Москвой ради выгодных цен на энергоносители.

Глава победившей на земельных выборах в Германии АдГ Алиса Вайдель пообещала изменить курс Германии в отношении Украины и России. А комментируя разговор Путина и Трампа, она похвалила дипломатию американского президента.

"Очень хорошо! Вот так и должна работать дипломатия. Пусть им удастся как можно скорее положить конец этой ужасной гибели людей. К сожалению, федеральное правительство Германии своей политикой полной эскалации делает прямо противоположное, вместо того чтобы содействовать мирным переговорам. С нами это изменится", — написала Вайдель.

Дональд Трамп в долгу не остался. Он в своей обычной манере прокомментировал победу АдГ в Саксонии-Анхальт.

"Ух ты! Популистская партия в Германии только что провела действительно очень успешную ночь. Им наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть! Сделаем Германию снова великой!!!" — заявил Трамп.

А тем временем глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о готовности передать Украине данные о военнообязанных мужчинах с видом на жительство в ФРГ. По его словам, немецкие власти знают, кто проживает в стране и получает соцвыплаты, пишет Bild.

"На основании этих данных украинское правительство могло бы обращаться к этим мужчинам с требованием явиться. Я считаю, что это можно и нужно обсуждать", — заявил Вадефуль.

В Европе идет консервативный поворот

По мнению политолога Руслана Бортника, никакой угрозы для Украины победа АдГ только в одной федеральной земле не несет. И это не означает, что партия установила контроль над парламентом Германии или может сменить канцлера. Они могут потенциально установить контроль над одной из федеральных земель и вмешиваться в политику правительства, но полностью развернуть курс Германии, изменить его, прекратить помощь Украине они пока не могут.

"Это скорее опасный тренд, который может вылиться в политический кризис в Германии к концу года или в следующем году, и тогда уже будет формироваться серьезная кризисная ситуация для Украины. Но не сейчас", — подчеркнул политолог в комментарии Фокусу.

В то же время, как отметил эксперт, проглядывается правый, правоконсервативный поворот не только в Германии, но и во Франции — он скептичен к Брюсселю, скептичен к Украине. Есть высокий риск того, что следующий год может стать критическим для сотрудничества между Украиной и ключевыми странами Европейского Союза, потому что к власти во Франции или в Германии, или и там, и там могут прийти силы, похожие на Трампа.

"Их сейчас называют пророссийскими, но это не совсем так. Это абсолютное упрощение ситуации. Это такие силы, как и Трамп, которые говорят, что бесплатную помощь предоставлять не будут, но продавать вооружение и сохранять определенный уровень сотрудничества они могут. Это такой трамповский консервативный поворот. Именно поэтому Трамп приветствует АдГ. Вы же видели его заявление о том, чтобы "сделать Германию снова великой" и все остальное. Идет консервативный поворот", — отмечает Бортник.

И, как отметил эксперт, похожий поворот наблюдается в Чехии и в Словакии сохраняется. Только в Венгрии такое правительство пало, а так в целом в Европе наблюдается медленный консервативный поворот. Похожая ситуация и в Италии. Там новый лидер общественных симпатий попытается скинуть Мелони под такими же лозунгами относительно Украины. Но это уже угроза 2027–2028 годов для Украины. Пока что кардинального переворота в Германии не произошло, есть лишь фиксация опасного для Украины тренда.

АдГ вскоре станет политической силой всей Германии

Победа в Саксонии-Анхальт АдГ и получение фундаментального результата в 44% фактически ознаменуют возвращение ультраправой политической силы в политические расклады впервые с 1945 года. Премьер-министром, скорее всего, станет господин Зигмунд, который возглавляет АдГ в Саксонии-Анхальт, считает политолог Олег Постернак.

"Для внутриполитического климата и ландшафта Германии это признак кризиса всей старой политической системы. Это удар по Мерцу и его политической способности держать тот курс, который устраивал бы большую часть немецкого общества. Это в целом тревожный звонок для правящей коалиции ХДС, ХСС и СДПГ. И это начало, фактически, роста популярности АдГ на федеральном уровне. Что может привести к тому, что через пару лет канцлером Германии однозначно станет представитель АдГ", — подчеркивает политолог Фокусу.

Причина, благодаря которой АдГ стала такой популярной, — это в основном миграционная тема, отмечает эксперт. Огромная масса мигрантов, квоты в школах, количество убийств и преступлений. Понятно, это беспокоит немцев, и они хотели бы видеть серьезные шаги в решении этой проблемы. Единственная политическая сила, которая готова делать это быстро и оперативно, — это АдГ. Поэтому очевидно, что к ней склоняются избиратели.

А вот для Украины, по словам политолога, это негативный момент, поскольку АдГ из всех правых партий Европы имеет наиболее активные отношения с российской стороной. И заангажированность, и постоянные визиты депутатов и представителей АдГ в Россию. Хотя бы вспомнить скандал с кружкой армии России, которую член партии даже на аукцион сегодня выставит. И все это говорит о том, что ангажированность российским влиянием для этой партии является определенным актуальным моментом.

"Они используют украинское направление в сторону прекращения военной помощи, необходимости быстрого завершения войны и констатации того факта, что Россия фактически выигрывает в этой войне. Эта конкретная пророссийская склонность исключает для Украины пространство для маневра с представителями этой партии. Хотя я знаю случаи, когда некоторые члены АдГ были наемниками на стороне Украины в борьбе с Россией на фронте. Такие случаи тоже есть", — подчеркивает Постернак.

В любом случае выход, по мнению политолога, один — налаживать контакты с этой правой партией, но это очень рискованный момент. Учитывая то, что Германия пока является главным военным партнером по помощи Украине, терять эту динамику для нас очень невыгодно в перспективе. Поэтому здесь нужно, безусловно, быть осторожными.

Но в то же время, по словам Постернака, надо учитывать, что АдГ становится более популярной и станет еще более популярной. И теперь она стала политической силой всей Германии.

"А то, что Трамп поздравил их с победой — Трамп правый консерватор. Понятно, что он будет приветствовать любую политическую силу правого спектра, которая получает бонус. Напомню, что Илон Маск даже выступал на конференции АдГ. И в принципе нынешняя администрация не будет скрывать своего восторга от успеха правых", — отметил политолог.

Ранее, партию "Альтернатива для Германии" обвиняли в попытках через парламентские запросы получить конфиденциальную информацию о маршрутах поставок западного вооружения в Украину и средствах защиты от российских беспилотников.

А так же (АдГ) подозревали в том, что она координировала свои действия с властями Российской Федерации, пытаясь остановить военную помощь Украине.